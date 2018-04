NHL: Plekanec s Jeřábkem asistovali u výhry Toronta, bodoval i Polák

New York Obránce Roman Polák a útočník Tomáš Plekanec v pondělním utkání NHL přispěli asistencí na úvodní gól hokejistů Toronta, které zdolalo Buffalo 5:2. Maple Leafs si zajistili třetí místo v Atlantické divizi a v prvním kole play off se střetnou buď s Tampou Bay, nebo Bostonem. Nahrávku zaznamenal také zadák Jakub Jeřábek, jehož Washington porazil St. Louis 4:2.

První trefa Maple Leafs se zrodila v 6. minutě. Polák vyslal od modré dělovku, kterou zastavil gólman Chad Johnson. Odražený puk se dostal až k mantinelu, odkud ho Plekanec pohotově vrátil před branku na hokejku švédského nováčka Andrease Johnssona, který se trefil podruhé v ročníku. Na konci první třetiny inkasoval Polák za zákrok vysokou holí čtyři trestné minuty a Sabres dlouhou přesilovku využili v úvodu prostředního dějství.



Toronto poté mezi 26. až 31. minutou odskočilo do tříbrankového vedení. Buffalo v závěrečné části opět v početní výhodě snížilo, ale konečné slovo měl útočník Auston Matthews, který si spolu s Williamem Nylanderem odnesl z utkání bilanci 2+1. Jednatřicetiletý Polák si statistiku plus/minus vylepšil o tři kladné body.

Kanadský klub ziskem 103 bodů vyrovnal klubový rekord ze sezony 2003/2004. Pomohlo mu k tomu i 15 výher z posledních 17 zápasů před zraky vlastních fanoušků. „Doma se nám hraje skvěle. Jakmile vyjedeme na led, cítíme, že máme výhodu,“ podotkl dvacetiletý Matthews. Loňský držitel Calder Trophy pro nejlepšího nováčka sezony vstřelil v necelých dvou úvodních sezonách už 73 branek, čímž o dva góly překonal zápis bývalého kapitána Wendela Clarka z let 1985 až 1987.

Maple Leafs v prvním kole vyřazovacích bojů čeká těžký soupeř. „Nejdůležitější je, abychom zůstali zdraví, předváděli dobrou hru, pokračovali v tom, co umíme, a byli připravení,“ uvedl bek Jake Gardiner, který díky přihrávce zaokrouhlil počet bodů na 50.

Washington se před začátkem play off pyšní výbornou formou, na ledě St. Louis uspěl v 11. ze 13 utkání. Šestadvacetiletý Jeřábek si připsal asistenci ve 23. minutě, když přesným pasem z obranného pásma na útočnou modrou vyslal Alexe Chiassona do samostatného úniku a kanadský forvard otočil skóre na 2:1.

Vítězství Washingtonu pojistil do prázdné branky při power play Blues Alexandr Ovečkin. Ruský kanonýr si díky 46. trefě vypracoval třígólový náskok v čele tabulky střelců před Patrikem Lainem z Winnipegu, který se v divoké přestřelce proti Ottawě (6:5) neprosadil. Devatenáctiletý Fin má ale zápas k dobru.

St. Louis kvůli třetí prohře za sebou vypadlo z postupové osmičky a druhou divokou kartu zajišťující účast v play off drží před Blues s jednobodovým náskokem Colorado. Rovněž Avalanche na ledě Los Angeles neuspěli (1:3) a k tomu odehráli duel navíc. Colorado doma vyzve St. Louis v posledním zápase základní části.

„Víme, že teď musíme všechno vyhrát. Je to velká výzva, na kterou se těšíme. Předchozí neúspěchy musíme hodit za hlavu a soustředit se pouze na to, co bude,“ prohlásil obránce St. Louis Colton Parayko.

Díky prohře Colorada si play off zajistila Minnesota, která zdolala Edmonton 3:0. Útočník Zach Parise dvěma brankami natáhl bodovou šňůru na sedm utkání.