Pique: Na WhatsAppu máme s kluky z Realu Madrid společnou komunikační skupinu

MADRID Dnes večer nastoupí fotbalisté Španělska v Düsseldorfu k prestižnímu souboji s Německem, který bude pro oba přípravou na blížící se světový šampionát, který se uskuteční v Rusku v červnu a červenci. A jak to již, tak bývá, při každém reprezentačním srazu španělské reprezentace ožívá téma spolupráce hráčů nominovaných z Barcelony a Realu Madrid.

O tom, že letošní mistrovský titul poputuje do katalánské metropole, pochybuje asi málokdo. V lize stále neporažená Barcelona vede po devětadvaceti z osmatřiceti kol před Atlétikem Madrid o 11 bodů. Real je pak zpět o další čtyři bodíky.

Možná i proto není aktuálně rivalita mezi oběma odvěkými soupeři tak vyhrocená jako v minulých sezonách. Pravdou také je, že jarní El Clásico je na programu až 6. května, a to se tak nějak očekává, že Barcelona už bude mít mistrovský titul v kapse.

Každopádně i tak aktuální slova jednatřicetiletého stopera Barcelony Gerarda Piquého překvapila.

Sergio Ramos z Realu Madrid (vlevo) a Gerard Pique z Barcelony na tréninku španělské reprezentace.

„Je na čase říct něco trochu ze zákulisí. Každý ví, že fotbalisté mají komunikační skupiny na sociální sítí WhatsApp. Mám tam jednu pro své přátele a také pro své spoluhráče z Barcelony,“ začal své povídání pro blog na stránce The Players Tribune mistr světa 2010 i Evropy 2012.



„Ale mám tam také jednu novou a oblíbenou. Na začátku sezony, kdy jsme vedli nad Realem o osm, devět bodu, založil jsem speciální skupinu pro hráče z obou týmů, kteří působí v národním týmu,“ pokračoval už zmíněnou překvapivou novinkou.

„Pokud čtěte je to, co vám nabízejí média, můžete si myslet, že se navzájem nenávidíme. Ale ve skutečnosti to tak není, nemáme problém spolu komunikovat, vymýšlet taktické záležitosti, bavit se o fotbalové filosofii, ale také o tom, co kdo dělá ve volném čase, nebo jaké čte knížky,“ dodal Piqué.

Zajímavostí budiž, že právě jeden z nejlepších stoperů současnosti, který žije už osmým rokem se zpěvačkou Shakirou, je jedním z těch, kteří k výstupům na konto roztržek mezi oběma rivaly často poskytuje svým chováním nejvíce podnětů…