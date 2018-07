Pickford i přes vyřazení: ‚Byla to jízda.‘ Střelec Mandžukič: ‚Ani nevím, co se děje!‘

PRAHA Přestože do finále letošního fotbalového mistrovství světa postoupili spolu s Francií po prodloužení Chorvaté, ani poražení Angličané neodcházeli z trávníku stadionu v Lužnikách se sklopenými hlavami.

„Byla to skvělá jízda. Brzo jsme vedli, možná až moc brzo, ale to jen ukazuje na to, jaký jsme byli tady tým. Můžeme držet hlavu hrdě vzhůru, protože jsme byli jeden tým, který táhl za stejný provaz,“ řekl BBC gólman Jordan Pickford, který i v semifinále vytáhl několik skvělých a jistých zákroků.

„Podívejte se na naše fanoušky. Na to, jak se chovali na konci zápasu. Před dvěma lety na EURO to tak rozhodně nebylo. Doufám, že je to jen začátek něčeho velkého, že tímto turnajem to nekončí,“ přidal stále teprve čtyřiadvacetiletý brankář Evertonu.

S jeho slovy souhlasili také kouč Gareth Southgate, který se těší ve své zemi obrovské popularitě. Mezi anglickými fanoušky v Rusku měl dokonce svého dvojníka. „V tuto chvíli cítíme všichni velkou bolest z porážky, ale já osobně jsem na tuhle partu hráčů obrovsky hrdý. A naši skvělí příznivci dle reakcí také,“ pronesl na tiskové konferenci.

„Jsem nesmírně pyšný na to, co jsme tady dosud dokázali. Těžko jsem mohl chtít po klucích více, myslím, že jsme prolomili řadu bariér,“ přidal muž, který udělal z kdysi uzavřeného „Albionu“ tým, který dokázal svojí otevřeností uhranout nejen ostrovním žurnalistům.



„Pracovali jsme tvrdě, ale Chorvaté dneska hráli lépe. Naši fanoušci byli opět úžasní. Došli jsme tady dál, než si mnoho lidí myslelo,“ přidal se kapitán týmu Harry Kane po čtvrté porážce Anglie v semifinále ME či MS (EURO 1968 a 96 a MS 1990). Pouze jednou „Tři Lvi“ prošli až do finále. A hned z toho bylo v roce 1966 světové zlato.

Tuto neděli ale budou o premiérový titul mistrů světa bojovat Chorvaté. „Těžko se mi hledají slova, ale je to něco fantastického. Musím všem hráčům poděkovat za to, jak dneska hráli a bojovali,“ rozplýval se kouč Chorvatů Zlatko Dalič, který k týmu přišel až 7. října 2017 a dosud jej vedl do 13 zápasů včetně šesti na mundialu.

„Přepsali historii a nejen Chorvatskou, ale celému světu ukázali, že opravdu umí hrát fotbal. Jsme zaslouženě ve finále, ale ještě jsme neřekli poslední slovo. Stále je před námi poslední zápas a s boží pomocí budeme mistry světa,“ zaznělo z úst kouče, který v letech 2013 až 2017 působil v Saudské Arábii.

„Opět jsme ukázal charakter. Stejně jako v předchozích dvou zápasech vyřazovací fáze, kdy jsme také prohrávali 0:1. Vždycky jsme takhle odolní nebyli. Můj gól byl důležitý, protože jsme ho dali v klíčové chvíli utkání. Ve druhém poločase jsme dominovali,“ přidal se Ivan Perišič, který v 68. minutě srovnal na 1:1.

„Ještě asi ani nevíme, jak se nám to povedlo. Je to malý zázrak. Jen velké týmy umí být tak silné a statečné, jako jsme byli dneska my. Prohrávali jsme s Anglií, a přesto slavíme postup. Hrajeme pro celé Chorvatsko,“ doplnil oba Mario Mandžukič, autor vítězné branky v prodloužení.

„Milujeme fotbal a už se nemůžeme dočkat neděle. Svoji lásku a chuť ukážeme také ve finále proti Francii,“ dodal směrem k duelu o titul, jehož obsazení nejspíše příliš sázkařů před turnajem nečekala.