Philadelphia je ve druhém kole play off, ukončila kariéru legendě?

New York Po šesti letech si Philadelphia zahraje ve druhém kole play off NBA. Ještě větší nadšení pro basketbal do někdejšího hlavního města Spojených států vneslo domácí vítězství 104:91 v pátém utkání s Miami. Sixers vyzvou lepšího z dua Boston - Milwaukee a zatím to vypadá na klasický souboj. Celtics doma v pátém utkání zvítězili 92:87. Postup slaví i hráči Golden State.

Philadelphia se k postupu přiblížila dvěma úspěchy v Miamia doma si situaci nehodlala komplikovat. Celek kolem mladíků Joela Embiida a Bena Simmonse měl situaci pod kontrolou. Ještě před dvěma lety přitom Sixers prohráli 72 z 82 utkání a v NBA byli jasně nejhorší.

V pátém duelu prvního kola se rozhodlo po návratu z přestávky. Ve třetí čtvrtině domácí panovali 34:20. Možná klíčovým momentem utkání byl úder hostujícího Gorana Dragiče na hlavu Bena Simmonse: domácí potrestali technickou a pak trefili trojku na 54:48. A nastartovali tím svůj nápor.

V závěru se Miami dvakrát dostalo na osm bodů rozdílu, ale domácí celek tlaku nepodlehl a dokráčel si pro postup.

J. J. Redick, jehož zkušenost je jedním z klíčových faktorů úspěchu, vedl vítěze 27 body. Joel Embiid pomohl 19 body a 12 doskoky, Ben Simmons zvládl nastřádat 14 bodů, 10 doskoků a šest asistencí.

Kanadský náhradník Kelly Olynyk byl nejlepším hráčem Heat s 18 body, Tyler Johnson dodal 16 bodů a Goran Dragič 15 bodů. Justise Winslow se postaral o 12 bodů.

Pro Heat končí sezona - a pro šestatřicetiletého Dwyana Wadea možná i celá kariéra. Trojnásobný šampion NBA, o jehož místě v Síni slávy není pochyb, ve druhé polovině sezony veřejně rozvažoval o svém odchodu do sportovního důchodu. Rozloučil by se 11 body.

Boston drží výhodu domácí palubovky. Překonal Milwaukee i ve třetím zápase v TD Garden, tentokrát 92.87.

Výrazně tomu napomohl podkošový veterán Al Horford coby autor 22 bodů a 14 doskoků. Marcus Smart se vrátil do sestavy Celtics po více než měsíci, i přes limity způsobené zraněním palce zvládl devět bodů, pět doskoků a čtyři asistence, v obraně byl znát nejen díky svým třem blokům.

Domácí měli v posledních minutách mírně navrch, dovolili Bucks nanejvýš tříbodový rozdíl (84:87 po donášce Erica Bledsoea) a skóre pojistili trestnými hody.

TýmGolden State je už také ve druhém kole. V pátém duelu přehrál San Antonio 99:91 a sérii ovládl v poměru 4:1.