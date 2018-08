Phelps promluvil o svých depresích. Bez manželky bych nebyl tím, kým jsem dnes, netají

V roce 2014 byl Michael Phelps podruhé chycen policisty při řízení v opilosti, po kterém následoval šestiměsíční zákaz plavání. Nejúspěšnější olympijský medailista všech dob se poprvé rozhodl o svých problémech otevřeněji promluvit.

Nebylo to pro něj po snadné období. Po problémech s řízením v opilosti propadl Phepls těžkým depresím. Přiznal se například, že se během pěti dnů omezil na život v pouze jedné místnosti. Třiatřicetiletý americký plavec však vylezl ze své ulity a začal o svých problémech mluvit.

„Byla to černá, hodně černá cesta. Někdy vám stačí jen pocit toho, že zůstáváte stále otevřený svým nejbližším,“ přiznal.

Nechtěl jsem být naživu

Bylo mu teprve patnáct, když se účastnil své první Olympiády v Sydney. Dohromady se zúčastnil 28 olympijských závodů: 16 individuálních a 12 štafetových. První Phelpsovy trable přišly pro držitele 23 zlatých olympijských medailí v roce 2012 po hrách v Londýně. Na tiskové konferenci oznámil, že po zániku konkurence v jeho prostředí začalo trpět jeho duševní zdraví a dosáhl mentálního dna.

„Najednou jsem nevěděl, co mám dělat. Nechtěl jsem dále žít,“ přiznal dnes již legendární plavec. Phelps propadl alkoholismu, několikrát byl zachycen na různých večírcích, jak konzumuje marihuanu pomocí vaporizéru.

Michael Phelps se loučí.

Nejvíce mu v jeho nejtěžším období pomohla jeho manželka Nicole, která je bývalou Miss California. Ta ho donutila k návštěvám psychologa. Phelps díky těmto terapiím pookřál a začal se cítit o mnohem lépe.

„Na začátku jsem jakéhokoliv terapeuta odmítal, ale postupem času jsem zjistil, že se cítím mnohém klidnější. Naučil jsem se o sobě tolik, že jsem ani netušil, kolik se toho mohu dozvědět,“ neskrývala americká legenda překvapení.

„Moje žena je moje všechno. Je to moje skála a pomáhá mi v každodenním životě. Určitě bych bez ní nebyl tím, kým jsem dnes. Opravdu mi pomohla v mých nejtěžších okamžicích života,“ vyznal se svoji manželce.



Tokyo 2020?

Phelps se nyní stal placeným mluvčím terapeutické společnosti TalkSpace a snažíse zvýšit povedomí o depresích a dalších otázkách duševního zdraví tím, že je demonstruje na své životní cestě.



„Chtěl bych tvořit rozdíly, chtěl bych někomu zachránit život, kdybych mohl. To je pro mě o dost důležitější než zlatá medaile z Olympiády. Co dělám teď, je hodně vzrušující a zábavné. Je to něco, co mě motivuje každý den vstávat z postele,“ netají se Phelps.



Nynější otec dvou dětí říká, že jeho odchod z vrcholového sportu byl propěšný. Připustil ale, že by se na Olympiádu v roce 2020 v Tokyu rád podíval. Ne ovšem s úmyslem soutěžit. „Kariéru jsem skončil na vysoké úrovni. Takle jsem ji vždycky chtěl zakončit. Jak se říká, nejlepší je skončit na vrcholu,“ stojí si za svými kroky žijící legenda.