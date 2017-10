Peter Sagan: nezastavitelný a nezničitelný talent, který sem tam přestřelí

PRAHA Když 24. září ovládl závod s hromadným startem na světovém šampionátu v malebném norském Bergenu, definitivně se Slovák Peter Sagan zapsal nesmazatelným písmem do cyklistických kronik.

Nikdo jiný nevyhrál mistrovství světa třikrát v řadě. Ani belgický „Kanibal“ Eddy Merckx.

„Nezastavitelný, nezničitelný, fenomén, ničitel. “ Taková a podobná přirovnání už léta sypou ve spojení s tímto žilinským rodákem česká, slovenská i světová média.



Naši východní sousedé momentálně nemají výraznější sportovní osobnost. A dá se říct, že co se týče celosvětového ohlasu, tak ani Češi. Jaromír Jágr jistě odpustí, dosah Sagana je díky cyklistice – globálnímu sportu – daleko větší.



Chris Froome sice letos konečně završil kýžený sezonní double, když vedle milované Tour de France vyhrál také španělskou Vueltu, přesto je to právě Sagan, kdo je nejvýraznější osobností tohoto sportu současnosti.



Bezprostřední, divoký, nezkrotný. A fantastický.

„Nevím, jestli ten třetí titul nějak změní situaci v našem současném světě,“ prohlásil ještě na tiskové konferenci v Bergenu se třetím duhovým dresem pro mistra světa. Opět tím dokázal, jak bezprostřední a nečitelný dokáže být.



Chvíli je hravým klučíkem, který dokáže strhnout všechny okolo, před kamerami na slavné Tour de France jet po zadním kole, před hotelem ve dni volna vytáhnout auto na dálkové ovládání, následně ale přemýšlivým filozofem. Tak jako po svých dvou posledních světových titulech.



Oba navíc spojuje, že do místa konání dorazil na poslední chvíli, a ne v úplně ideálním rozpoložení. Tedy na první pohled.



Peter Sagan slaví jedno ze svých vítězství.

Loni se mu nevydařila olympijská mise na horských kolech, letos ztratil hned v úvodu šanci pošesté v řadě ovládnout bodovací soutěž (o zelený dres) na Tour de France a vyrovnat tak rekord Němce Erika Zabela, když byl ze „Staré dámy“ kontroverzně vyloučen po spurtu čtvrté etapy, ve kterém spadl Brit Mark Cavendish.



Jenže Sagana prostě nelze zastavit. Tenhle uragán ze Slovenska je i v sedmadvaceti letech neustále hladový. Přitom už má za sebou tolik rekordů, že již nyní je závodící legendou. „Cyklistický spasitel,“ napsal na twitter Brit Bradley Wiggins, první ostrovní vítěz Tour de France a muž, který se díky svým úspěchům na silnici i dráze pyšní titulem sir.



Chválu na Slováka, který svůj první závod na horském kole vyhrál na stroji své starší sestry, protože to svoje předtím prodal, ale pějí i další. A to i ti, kteří by mu jinak neměli přijít na jméno.



„Cítil jsem za sebou soupeře. A doufal jsem, že jím není Sagan,“ řekl před osmi dny Nor Alexander Kristoff. Ten byl dvacet centimetrů od toho, aby se stal národním hrdinou a před svými fanoušky slavil mistrovský titul. Jenže slovenský „Terminátor“ byl proti. Jako už tolikrát předtím. A ještě nejspíše tolikrát poté.



„Pokud jdete do finiše se Saganem, prohrajete. Je v něm skoro neporazitelný. Pokud chtěl šampionát ovládnout někdo jiný, musel útočit dříve,“ pronesl po mistrovském závodě Merckx. Možná nejuznávanější cyklista historie, kterému ale slovenský „Rambo“ šlape stále výrazněji na paty.



Ten stejně jako Sagan dokázal vítězit v průběhu celé sezony. Jedno, na jakém profilu trati. Slovenská kometa dlouho platila za excelentního závodníka do závěrečných dojezdů. Jenže záhy dokázala, že umí jezdit i jarní klasiky. A když na to přijde, zvládne se držet i elitních vrchařů.



Kontakt mezi Saganem a Cavendishem při letošní Tour de France.

Ostatně zeptejte se Romana Kreuzigera, komu vděčí za své celkové desáté místo na Tour de France v loňském roce. Ano, Saganovi, který mu pomohl při stoupání ve 20. etapě tohoto ročníku. Oplatil tak stájovému parťákovi pomoc z předchozího průběhu slavného závodu.



A ukázal, že ač je výjimečným jednotlivcem, který se v době elitních spurtérských vláčků dokáže v dojezdech prosadit i bez pomoci parťáků díky vrozenému citu pro výběr místa a načasování útoku, chápe slovo „tým“. Možná více než ti, kteří se jím často ohánějí a potřebují, aby ostatní jezdili na ně.



„Proč bych se šetřil, jen se vezl v pelotonu, když jsem měl zelený dres už jistý?“ okomentoval svoji pomoc Kreuzigerovi lakonicky. Co ale dělá ze Sagana hvězdu sportovního světa a muže, kterého milují miliony fanoušků po celém světě, je i skutečnost, že ani on není bezchybný.



Král v zeleném trabantu

Občas v pelotonu dokáže vybuchnout. To ve chvíli, kdy je poznat, že soupeři raději obětují vlastní úspěch tomu, aby nevyhrál Sagan, který už má ale i tak na kontě během své kariéry 101 vítězství. A to mezi elitou na nejvyšší úrovni jezdí teprve od roku 2010.

Anebo sem tam přestřelí svojí hravostí. Tak jako před více jak čtyřmi lety, když štípl na stupních vítězů závodu Kolem Flander do pozadí sličnou hostesku Mayu. Mnozí za tím viděli sexuální harašení, Sagan sám vtípek.



Který se nepovedl. Zachoval se ale jako chlap, nejprve se několikrát veřejně kál, následně se s dívkou setkal a obdaroval ji obrovským pugetem. V té době přitom již chodil se svojí krajankou Katarinou Smolkovou, finalistku Miss Universe, kterou si loni vzal. Na svatbu s magickým datem 11. 11. 2016 po loňském druhém triumfu na mistrovství světa přijel převlečený coby král v zeleném trabantu.



Letos za tou samou ženou po už třetím světovém triumfu spěchal do jejich sídla v Monte Carlu. Pár totiž čeká v nejbližší době první přírůstek do rodiny. A mnohé zajímá, zda i poté bude hladovým jako dosud.



„Neměl bych po narození dítěte rovnou skončit s cyklistkou?“ usmíval se před pár dny při otázce na toto téma. „Nechte nás si to nejdříve užít,“ přidal muž, kterého v dětství trénink k smrti nudil, raději dělal na kole blbiny, a který se i přesto (nebo možná právě proto) vypracoval na nejkomplexnějšího cyklistu své doby s ročním platem 6,5 milionů eur.



Kdo ví, možná se nyní pokusí zlomit další metu. Ovládnout na Tour de France také celkové pořadí. Aby tak definitivně sesadil z pozice nejlepšího cyklisty historie belgického „Kanibala“ Merckxe. Anebo si najde jiný cíl? Ostatně jak sám říká:



„Nechci být druhým Eddym Merckxem. Chci být prvním Petrem Saganem!“