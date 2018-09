Pět set korun za další pomluvy. Gábino, nebylo toho ponižování už dost?

Ne, ona nepřestane. Poté, co ve své knize Jiná očernila vedle své rodiny většinu členů českého biatlonu, chystá Gabriela Koukalová přídavek. Se svým manželem, manažerem, špičkovým marketingovým expertem a obstojným loutkohercem v jedné osobě Petrem Koukalem totiž chystá podzimní turné po českých krajských městech s názvem Co ještě nevíte.

Řada biatlonistů už na ní po vydání autobiografické knihy Jiná zanevřela. Většinu svých fanoušků si však udržela a možná jí ještě nějací přibyli.

Osmadvacetiletá biatlonistka a mistryně světa z loňského roku se ohlášením diskuzního turné zejména po východě republiky zřejmě definitivně rozhodla s biatlonem praštit a vydělávat si už jen jako celebrita.



Po boku Iva Tomana, který je známý tím, že se nebojí za své motivační přednášky říct o osm tisíc korun, budou manželé Koukalovi putovat od 16. října z kulturního sálu v Ostravě do Zlína, Olomouce, Ústí nad Labem a turné zakončí 31. října v Hradci Králové.

A co za 400, respektive 500 korun, pokud budete chtít sedět v předních třech řadách, zažijete?

Zažijete vrchol upřímnosti, respektive tři upřímné zpovědi. Tak aspoň zní popis celé akce.



„Ivo (Toman) má za sebou silný osobní i podnikatelský příběh plný úspěchů i tvrdých pádů. Navíc má Touretteův syndrom. Neměl tedy předpoklad k tomu inspirovat a motivovat lidi, ani mluvit před vyprodaným sálem,“ uvedla Koukalová moderátora akce.

„Přesto to dělá a podle zájmu o něj, to dělá velice dobře! Rozhodli jsme se přijmout s Petrem (Koukalem) jeho pozvání, v pár městech se k němu připojit a pohovořit o našich životních příbězích. Uvidíme, jak to dopadne a jestli někdo přijde. Ale i díky vašim reakcím, mailům a dopisům jsem se rozhodla, že to zkusím,“ dodala.

I když to Gábina možná myslí dobře, spíš se zdá, že je znovu nástrojem svého manžela v honbě za zbohatnutím, což Koukalové připomenuli její fanoušci na jejím facebookovém profilu. A dali jí to pořádně sežrat

Přitom ještě před půl rokem jí stejní fanoušci litovali, když jí zdravotní problémy znemožnily dát zlatou tečku biatlonovému příběhu na olympiádě v Pchjongčchangu.

Takhle má tento příběh spíš smutný konec.