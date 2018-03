Pět Jágrových vteřin. Hvězda si připsala další start a Kladno zvítězilo

PRAHA Karlovy Vary díky dvěma brankám útočníka Jakuba Fleka obrátily duel se Slavií Praha a v úvodním semifinále první hokejové ligy zvítězily 4:3 v prodloužení. Lépe do série vstoupilo také Kladno, které na ledě Českých Budějovice vyhrálo 3:1. Majitel Rytířů Jaromír Jágr naskočil do hry na pět vteřin a připsal si jedenáctý z potřebných 15 startů pro účast v případné baráži.

V repríze extraligových finále z let 2008 a 2009 se Karlovy Vary ujaly vedení zásluhou středního útočníka Petra Stloukala už po 43 vteřinách hry. V deváté minutě zvýšil bývalý hráč Slavie Daniel Vrdlovec na rozdíl dvou branek.

Pražanům se v prostřední části povedl obrat. V polovině duelu slovenský forvard Martin Šagát vstřelil kontaktní branku a ve 34. minutě Slavia během 22 vteřin otočila skóre. Vyrovnávací gól zařídil střední útočník Marek Račuk a Zdeněk Doležal poté proměnil trestné střílení.

Rovněž Energie ale dokázala otočit stav a ústřední postavou byl pětadvacetiletý Flek. Rodák z Mariánských Lázní ve 44. minutě nejprve srovnal a po 28 sekundách nastaveného času rozhodl šestým gólem ve vyřazovacích bojích o první výhře Západočechů v sérii.

„Slavia jednoznačně ukázala, v čem je její síla - předbrankový prostor a efektivita. Zítra to bude zase těžké,“ ocenil soupeře na klubovém webu asistent trenéra Karlových Varů Tomáš Mariška. „V prodloužení rozhodla malá chybička a vyhrál šťastnější. Proházení útoků oproti čtvrtfinále mělo pro nás přínos a není klukům co vyčíst, hráči udělali maximum. Musíme se oklepat a připravit se na další utkání,“ zhodnotil první zápas slávistický asistent Jan Srdínko.

V Českých Budějovicích si diváci ve vyprodané Budvar aréně museli počkat na úvodní branku až do 28. minuty, kdy kladenský útočník Tomáš Kaut ke zklamání domácích příznivců zaznamenal první gól v letošním play off. Kýženou vyrovnávací branku domácích obstaral v 49. minutě mistr světa z roku 2010 Petr Vampola.

Jenže už za 17 vteřin si Rytíři vzali vedení zpátky díky útočníkovi Janu Klozovi, jehož trefa se nakonec ukázala jako vítězná. První triumf Středočechů v sérii zpečetil do odkryté branky Miloslav Hořava.

„O druhé přestávce jsme hráčům říkali, že jednou akcí dokážeme vývoj zápasu zlomit a udržet nerozhodný stav do prodloužení, kde už se mohlo stát cokoliv. Bohužel se to nepovedlo,“ řekl českobudějovický asistent Luboš Rob.

„Důležitá pasáž přišla (ve druhé třetině) v oslabení tři na pět, které jsme naštěstí přežili. Za druhý klíčový moment považuji rychlou reakci na vyrovnávací gól domácích. Náš tým předvedl výborný výkon, je to ale pouze první krok, jedno vítězství vůbec nic neznamená. Čekáme, že série bude vyrovnaná,“ uvedl asistent trenéra Kladna Pavel Patera.

Série Karlovy Vary - Slavia a České Budějovice - Kladno, hrané na čtyři vítězství, budou pokračovat ve středu.