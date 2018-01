Pešán po vítězném čtvrtfinálovém dramatu s Finy: Byli jsme tým s větším srdcem

VIDEO: .@narodnitym celebrate their shoot out win over @leijonat and advance to the semi-finals! #WorldJuniors https://t.co/HfT76pZ2Cv Pro zobrazen? videa mus?te m?t zapnutou podporu JavaScriptu

.@narodnitym celebrate their shoot out win over @leijonat and advance to the semi-finals! #WorldJuniors https://t.co/HfT76pZ2Cv