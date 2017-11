Peníze motivací se posunout, třeba do Realu. Schick má za tato slova v AS problémy

ŘÍM Útočník AS Řím Patrik Schick si nadělal problémy prohlášením, že doufá, že jednou přestoupí do většího klubu, v kterém bude vydělávat ještě více peněz. Jednadvacetiletý fotbalista, který do římského klubu přišel v létě po přestupové anabázi ze Sampdorie Janov, to uvedl v rozhovoru pro český časopis Reportér.

Podle italských médií již měl se Schickem kvůli tomuto interview pohovor sportovní ředitel AS Monchi a s hráčem si hodlá promluvit rovněž trenér Eusebio Di Francesco.



Česká kometa, která v minulém ročníku nastřílela v dresu Sampdorie Janov 13 branek, čímž upoutala pozornost řady evropských velkoklubů, řekla v interview pro časopis Reportér mimo jiné toto:

„Peníze beru jako motivaci a doufám, že se za pár let posunu někam ještě výš, kde budu logicky ještě líp placený – mně tyhle motivace vždycky hodně pomáhaly k výkonu.“

Následně s úsměvem dodal, že přesun ještě výše než kam dle něj patří římské AS, půjde už těžko: „Dobrá otázka. O moc výš se už posunout nejde. Ale přece jen pár klubů zbývá... dejme tomu Real Madrid, Barcelona nebo Manchester United.“



Dobrá nálada ale jednadvacetiletého ofenzivního hráče, za kterého italský vicemistr zaplatil 42 milionů eur (před 1 miliardu korun), nyní přešla. Zástupci klubu, za který kvůli zdravotním problémům odehrál jen jeden duel a v něm pouhých patnáct minut, si rozhovor nechali přeložit.

Stejně jako italská média, pro která je fotbal národním sportem číslo jedna. A Schick tak už v úterý přispěchal s omluvou na svém instagramu: „Nikdy jsem nepomyslel na odchod z AS. Forza Roma sempre!“

Sono orgoglioso e felice di essere qui, non ho mai pensato di andare via! Adesso faccio tutto per tornare al campo.Ho in testa una cosa sola: dare il massimo per la Roma! Forza Roma Sempre!!!!!!!!!!❤️ Příspěvek sdílený Patrik Schick (@p_schicky), Lis 7, 2017 v 11:46 PST

Dle reakcí římských fanoušků má nyní na čem pracovat. Někteří mimo jiné připomněli, že pokud v Schickovi viděl nového Tottiho, měl by raději spáchat sebevraždu.