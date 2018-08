Penalty jsou stres. Kdo ho zvládne, ten vítězí. Dojde na ně v Kyjevě?

KYJEV/PRAHA Vzpomenete si, jak začala cesta fotbalové Slavie v roce 2007 do Ligy mistrů? Co bylo ještě před památným zápasem s Ajaxem? Ano, penaltový rozstřel v duelu se Žilinou. Pražané ho zvládli a nastartovali mimořádně úspěšnou sezonu. Na penalty by mohlo dojít ve stejné fázi soutěže i letos. A to ještě považte, že za dveřmi znovu čeká Ajax...

„Nikdy jsem penalty nekopal, ale se Žilinou jsem musel, protože prvních pět střel nerozhodlo,“ zavzpomínal nynější vedoucí slávistického mužstva Stanislav Vlček, který 8. srpna před jedenácti lety proměnil v šesté sérii rozhodující penaltu. „Byly to obrovské nervy. Předtím jsem v zápase běžel asi třikrát sám na bránu a nedal jsem gól, takže na penaltu se mi moc dobře nešlo,“ vybaví si i po letech.

Trenér dnešní Slavie by se rozstřelu raději vyhnul. „Uděláme všechno proto, aby nebyl. Nemám rád, když rozhodují penalty,“ přiznal trenér Jindřich Trpišovský s tím, že by raději šetřil zdraví kardiakům z řad slávistických fanoušků. „Ale věřím, že máme dostatek kvality, abychom o případném postupu dokázali rozhodnout i z penalt.“

Útočník Milan Škoda připouští, že penaltový rozstřel není na psychiku nic příjemného, ale je připraven se této role ujmout. „Už jsem několik penalt kopal i ve vypjatých situacích, a tak bych šel. Pokud bych byl na hřišti.“

Jedna penalta už v souboji Slavie s Dynamem rozhodovala, v nastavení prvního zápasu z ní vyrovnal Josef Hušbauer na konečných 1:1. Po utkání vyjádřil domněnku, že byl ukrajinský brankář s jeho návyky dobře obeznámen. „Věděli, kam jsem naposledy kopal, a proto jsem na tréninku cvičil penalty na druhou stranu,“ řekl před týdnem. Střely po brankářově levé ruce mu však nešly, a tak zvolil opět svoji oblíbenější stranu a věřil, že bude dostatečně přesný a razantní, aby gólmanovi ani dobrá znalost nepomohla.

Vyšlo to.

A teď studují oba gólmani ještě intenzivněji. Nebo ne? „Popravdě, zatím to nastudované nemám, budeme to s trenérem řešit až před zápasem,“ řekl slávistický gólman Ondřej Kolář v pondělí před odletem do Kyjeva. Sám si prý žádnou statistiku střelců nevede. „Všechno probírám s trenérem. Už v Liberci jsme byli spolu a všechno jsme řešili společně, toho se držím. Ukáže mi, kam kdo kope a budeme se na to připravovat.“

Kyjevský útočník Arťom Besedin si na tiskové konferenci nechal přeložit do ukrajinštiny dotaz, jestli se spoluhráči trénují pokutové kopy a jak jsou na ně připraveni, a pak odpověděl jedním slovem: „Dostatečně!“

„Hráči se připravují na různé situace, které mohou v utkání nastat. Na ty standardní i nestandardní,“ odpovídal naopak ze široka Besedinův trenér Alexandr Chackevič. „Penalty k tomu patří také, chlapci si je zkoušejí v individuálních trénincích poměrně často.“

„Penalty jsou obrovský stres. Kdo ho zvládne, ten vítězí,“ říká Stanislav Vlček. On ve zkoušce proti Žilině obstál a věří, že úspěšní mohou být i jeho následovníci.

Koho by poslal do rozhodujících okamžiků? Jmenuje Škodu, Hušbauera, Stocha, Sýkoru a Tecla. „Exekutorů máme celkem dost, takže si myslím, že bychom určitě vybrali.“