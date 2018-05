Peltovi se splnil životní sen. ‚Když jsem seděl minulý rok ve vazbě, takové štěstí jsem nečekal‘

JABLONEC NAD NISOU Před rokem seděl tehdejší šéf českého fotbalu Miroslav Pelta ve vězení jako hlavní postava dotační kauzy. Dvanáct měsíců poté je dlouholetý majitel Jablonce na svobodě a může si užívat premiérového postupu svého klubu do základní skupiny Evropské ligy. A nebyl by to Pelta, kdyby nezačal okamžitě posilovat.

Stopera Luďka Pernicu, který po sezoně odešel do Plzně, by měla nahradit dvojice stoperů ze Sparty a Slovácka David Hovorka a Tomáš Břečka.

Z Plzně už přišel záložník Miloš Kratochvíl, blízko je příchod dalšího záložníka Jakuba Hory z Teplic a uruguajského křídla Rafaela Acosty ze sestupujícího Brna.

„Postupem do Evropské ligy se mi splnil sen. Tohle je pro mě nejvíc, co jsem s fotbalem zatím zažil,“ řekl po posledním duelu se Slováckem (2:0) jablonecký šéf, který je v současnosti v případě dotační kauzy vyšetřován na svobodě.

Pane Pelto, co s váma premiérový postup s Jabloncem do základní skupiny evropských pohárů dělá?

Mám obrovskou radost. Teď si sednu a budu si číst gratulace v telefonu. Všem odpovím. Se Spartou jsem šestkrát hrál Ligu mistrů, často jsme museli přejít přes šílené zápasy v předkolech a já trpěl. S Jabloncem je to něco speciálního. Jsem šťastný za to, co se nám povedlo. Na to, co mám v poslední době všechno za sebou.

Přitom loni to během vašeho vzetí do vazby spíš vypadalo, že s fotbalem skončíte. Cítíte zadostiučinění?

Když jsem se vrátil domů, bavili jsme se o tom, jestli vůbec budu pokračovat ve vlastnictví a vedení fotbalového klubu na téhle úrovni. Mám radost, že mě podržela manželka, a taky bylo důležité, že se ode mě neodvrátili sponzoři. Lidi, kteří mě historicky podporovali.

No, a i když to po osmém místě po podzimní části nikdo nečekal, Jablonec se po fantastickém jaru poprvé probojoval do Evropy. Co vy na to?

Snil jsem o tom dlouho, moc jsem chtěl dovést Jablonec do nějaké evropské soutěže. Před rokem jsem ale nevěděl, co bude se mnou a jabloneckým fotbalem. A teď po dvanácti měsících jsem rád, že se stalo, co se stalo. Do Evropské ligy jsme se dostali i s nižším rozpočtem a díky správným rozhodnutím. Dařila se nám přestupová politika a klíčové bylo, že jsme v zimě přivedli trenéra Radu.

Jakou důležitost dáváte příchodu trenéra Petra Rady, že jste se nakonec dostali do pohárů?

Patří mu velké absolutorium za to, že se nám na jaře povedlo uhrát skvělých 35 bodů a dostat se do finále MOL Cupu. Petr je důrazný trenér, vyznává agresivní přístup a umí na hráče zatlačit. Tohle je cesta, kterou se Jablonec asi potřeboval vydat.

Přesto jste asi takhle triumfální jízdu soutěží na jaře nečekal ani vy. Nebo ano?

Všechno se krásně sešlo. Vyhýbala se nám zranění, v zimě jsme získali z Boleslavi útočníka Chramostu, zvedl se další střelec Doležal. Ohromný výkonnostní vzestup na jaře udělali Zelený, Holeš, Lischka. Nechci na nikoho zapomenout, na jednotlivých postech jsme prostě měli hráče, kteří v lize patřili ke špičce.

Pojďme k finanční stránce celého postupu. Už víte, co uděláte s téměř 70 miliony korun za postup?

Máme zajištěné financování příští sezony. Kdybychom nikam nepostoupili a nic nevydělali, museli bychom být povolnější při prodeji hráčů. Teď jsme v situaci, kdy stoper Pernica odchází do Plzně, a dál se budeme rozhodovat podle toho, jestli nám přijde nějaká extra nabídka. Nemusíme prodávat za každou cenu. A posily? Potřebujeme přivést dva až čtyři hráče. Čeká nás náročné cestování a do toho můžou přijít zranění, takže budeme potřebovat dostatečně široký a silný kádr.