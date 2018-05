Pastrňákova maminka: Nikdy by mě nenapadlo, čeho všeho David dosáhne

PRAHA Coby pyšná maminka sleduje všechny zápasy svého syna. Ve čtvrtfinále mistrovství světa tomu nebude jinak. Marcela Ziembová si nejdříve zatelefonuje se svým potomkem Davidem Pastrňákem a poté bude u televizní obrazovky fandit českému výběru v klíčovém duelu turnaje proti USA.

Poslední měsíc strávila Ziembová se synem Davidem v Bostonu, kde sledovala jeho skvělé výkony v bojích o Stanley Cup, nyní mu fandí na dálku během světového šampionátu, na který vtrhl Pastrňák spolu s parťákem Davidem Krejčím jako uragán v duelu proti Rusku.

„Ten jsem neviděla,v Bostonu vysílali zápas Kanady. Hráli ale skvěle. A že v posledních zápasech kluci lehce polevili? Vůbec nevadí, alespoň si odpočinuli na klíčový duel s Američany,“ říká sympatická tmavovláska ve velkém rozhovoru pro LN.



V jednom článku vám vymysleli přezdívku „Mama Pasta“ dle té, kterou si před lety vysloužila péčí o syna v zámoří maminka Jaromíra Jágra - „Mama Jagr“. Jak se vám zamlouvá?

Myslím, že každý je jedinečný. Jako byl jeden Jágr, tak je jeden Pastrňák. U nich to bylo jiné, jeho máma se pro něj obětovala, byla s ním v Americe dlouhodobě. Já jsem mamka, která se o Davida stará čtrnáct dní v roce. Nemám to označení moc ráda. Nestarám se o Davida tak jako maminka o Jágra. A myslím, že by o to ani nestál. Je rád, když přijedu, ale stejně tak je rád, když odjedu.

Až tak?

Už je zvyklý na své soukromí, svoje pohodlí, když jsem tam já, tak jsem to taková koule na noze.

Varianta, že byste odjela do Bostonu za Davidem na celou sezonu, tak nepřichází v úvahu?

Vůbec. Kdysi, když David v zámoří začínal, tak jsem o tom uvažovala. Hlavně pro to, abych se naučila anglicky. Jsem ročník, který vyrůstal s ruštinou a němčinou, navíc vůbec nejsem na jazyky. Před dvěma lety jsem se hodně snažila, ale nakonec mě to přešlo. Teď jsem si poprvé vyzkoušela být v Bostonu měsíc, s tím, že jsem tam byla naštěstí dva týdny se starším synem. Ale druhou polovinu s Davidem, který má svůj režim, svoji práci, do které ráno odejde, odpoledne se vrátí, někam vypadne, nebo je doma, ale já mu nechci narušovat jeho pohodlí. Maximálně zahrajeme karty, nebo podobně, ale ven s ním nechodím. No a když jsou na několikadenním tripu, tak jsem si říkala, že opravdu nevím, jak bych se tam sama zabavila. Něco bych musela dělat, naučit se anglicky, třeba se starat o děti, jinak bych se asi zbláznila.

Celá rodina pohromadě, zleva maminka Marcela Ziembová se syny Davidem a Jakubem Pastrňákovými na bowlingu v Bostonu.

Když jste tam byla takto dlouho. Co vy, David a slečny? Protože i loni na Zlatou hokejku vzal vás, ne partnerku.

Když si voláme, tak stejně jako se on ptá mne, jak se mám, tak se já zeptám, jak se daří jemu. A samozřejmě mě jako každou maminku zajímá, co nějaká nová láska. Vždycky mi na to odpoví, ať jsem v klidu, že kdyby něco bylo, tak mi to řekne sám. Momentálně o nikom nevím. Má kamarádky, se kterými se schází v Bostonu, ale jestli je něco z toho vážného, to opravdu nevím. Myslím, že se nechce vázat. Hodně ale – v dobrém – závidí svým kolegům v práci (spoluhráčům v Bostonu), kteří mají své současné manželky už od dob, kdy studovali na střední škole. Bavili jsme se o tom, že ty dívky s nimi chodili, když nic neznamenali, a jsou s nimi i nyní. Občas si z něj pak dělám srandu, že to je tak, když sám na střední nechodil. (smích) David byl jen rok na gymplu během angažmá ve Švédsku, ale druhý rok ho povýšili do áčka a to se už skloubit nedalo. Já na něj tlačila, chtěla jsem, aby měl alespoň maturitu, ale hodně lidí včetně jeho agenta Aleše Volka mi potvrdilo, že to nejde skloubit, tak jsem nakonec ustoupila.

Třeba někdy časem dostuduje…

Sem tam to nadhodí sám. Nedávno mi říkal, že podobně dodělával školu spoluhráč Torey Krug, tak třeba k tomu také časem dozraje. (úsměv)

Mimochodem, vy se nebojíte toho, že by se na syna přilepila nějaká slečna jen kvůli jeho jménu a bohatství?

Strach z toho nemám. Myslím, že je po mně hodně senzibilní člověk, umí druhé přečíst, takže se nebojím, že by ty takzvané zlatokopky nerozeznal. Ale stát se může cokoliv. Láska si nevybírá.

Představil vám David někdy svoji dívku?

Naposledy před dvěma lety Adélku Zahrajovou, se kterou byl na Zlaté hokejce, ale od té doby žádnou. No a loni, jak jste říkal, si vzal na Zlatou hokejku vzal mámu. Letos jsem se ho ptala, zda mám také počítat s účastí, protože jedeme s kamarádkou na dovolenou, tak abych se případně zařídila, ale zatím nevím. David to vždy nechává na poslední chvíli. Tak uvidíme, jestli půjde s nějakou princeznou, nebo se bude chtít znovu ukazovat s maminkou, což mi přijde hodně úsměvné, ale jsem za to ráda, nevadí mi to. My se máme rádi a nestydíme se za to. Nebo třeba vyrazí s bráchou. (usmívá se)

Případný další úspěch na Zlaté hokejce nyní váš syn podporuje výkony na světovém šampionátu. Líbí se vám zatím jeho hra v Dánsku?

I když je mu za chvíli už dvaadvacet let a je to můj syn, tak mne neustále mile překvapuje. Hodně se mi líbí jeho souhra s Davidem a Dmitrijem Jaškinem. Možná trochu polevili proti těm slabším týmům, ale to vůbec nevadí. Ať si odpočinou na čtvrtfinále s Američany s McAvoyem, Kanem a dalšími. Tam bude třeba, aby se dařilo.

Malý David Pastrňák. „Ten úsměv mu zůstal doteď,“ říká hrdá maminka Marcela Ziembová. Budoucí hokejová hvězda David Pastrňák. „Nejdůležitější je, že se hokejem pořád baví,“ usmívá se Ziembová.

Koukám, že se hodně vyznáte. Je vidět, že jste maminka hokejisty.

Výsledky hodně sleduji, řekla bych, že se dost vyznám, byť David si to moc nemyslí. McAvoye znám proto, že hraje také v Bostonu, jsou kamarádi. Jinak články moc nečtu, jen když mi někdo něco o Davidovi pošle.

A váš odborný názor na čtvrtfinále s Američany? Ti dosud působili hodně suverénně, ale poslední duel s Finy jim vůbec nevyšel.

Tak jako nám s Rakouskem. Taky jsme do toho šli hodně lehce a málem na to doplatili. A jelikož jsem spíše čarodějnice a ne přímo Sybila, tak raději nebudu říkat, jak to dopadne. (smích) Ale přála bych si, aby byla medaile. Dříve několikrát zaznělo, vlastně i od Davida, že jedou turnaj vyhrát, a nevyšlo to. Já jsem takový přízemní člověk, raději si počkám, jak to dopadne. Přála bych klukům medaili. Ať je jakákoliv.

Pokud se postoupí do semifinále, chystáte se na víkend do Dánska?

Bohužel zatím ne. Mám tady z Moravy dvanáctiletou malou fenečku, kterou máme na střídavou péči, a nechci ji v Praze nechávat samotnou. Byť David by si moc přál, kdybychom přijeli společně, ale já už ji nechci tahat na delší cesty do letadla či auta. Ale uvidíme, může se stát, že tam nakonec vyrazím.

Takže jste teď maminka na telefonu? Jste v kontaktu?

Chvíli před vámi mi volal. Většinou mi telefonuje před zápasy, ale v úterý ani středu nehráli, takže mne tentokrát hodně mile překvapil. Zrovna se stěhovali z Kodaně do Herningu na čtvrtfinále, takže, když nastupoval do autobusu, na chvilku mi zavolal. Dá se říct, že jako hodný syn mi hlásí svůj pohyb. (úsměv)

Celá rodina pohromadě, zleva maminka Marcela Ziembová se syny Davidem a Jakubem Pastrňákovými na bowlingu v Bostonu.

Jste ráda, jak za poslední sezonu v Bostonu vyzrál? Protože ještě loni byl na šampionátu hodně kritizován za to, jak hrál na sebe, ztrácel kotouče, snažil se vše urvat sám. Letos je to v národním týmu úplně jiný David Pastrňák.

Určitě. Dost s ním pracoval bostonský trenér, navíc měl dva své hokejové tatínky na plný úvazek (spoluhráče z lajny Brada Marchanda a Patriceho Bergerona), což se projevilo, obrovsky se zlepšil. Jsem ráda i za něj, protože i on loni byl nespokojený sám se sebou. Před rokem to bylo od fanoušků hodně nepříjemné, přitom málokdo si uvědomil, že tam jel bez podepsané smlouvy, riskoval, obětoval svůj čas a dovolenou pro reprezentaci. Podobně jako letos v případě volna David Krejčí. To by si občas někteří měli uvědomit, protože někdy ty komentáře také čtu, a moc se mi to nelíbilo. Loni všichni čekali, že přijede megahvězda a ona nepřijela. Pro mě je ale hvězda pořád, už jen pro to, že se pro národní tým obětoval. Nikdo si neuvědomoval, že kdyby se zranil, hodně by to mohlo ohrozit jeho smlouvu (Pastrňák následně v polovině září podepsal s Bostonem šestiletý kontrakt na 40 milionů dolarů). V létě dost makal a to se nakonec projevilo i v sezoně. Ale je fakt, že je pořád se sebou nespokojený, takže na sobě bude pořád makat i nadále.

Jak tedy snášíte kritiku na syna v médiích?

Také jsem hodně kritická, když sleduji zápasy v NHL a něco se mi na jeho výkonu nelíbí, tak se mu to také nebojím napsat. Takže já jsem pro kritiku, ať děláte jakoukoliv práci. David je naštěstí takový, že se s ní umí správně poprat. Nikdo není dokonalý, všichni se musíme zlepšovat, já v sýrarně, vy v novinách, David na ledě. Nemám problém s kritikou, pokud je smysluplná.

Marcela Ziembová, maminka Davida Pastrňáka.

Předpokládám, že ale poslední měsíce vám dělá hlavně radost…Určitě. Jsem hlavně ráda, že sezona skončila bez vážnějšího zranění. A samozřejmě mám velkou radost z Davida, že se stále baví hokejem. Viděla jsem všechny jeho zápasy, takže to mohu hodnotit. Boston má dobrý tým, škoda, že jim v to play-off nevyšlo, ale jednou to vyjde.

Napadlo vás někdy, třeba ještě, když David s hokejem začínal coby žáček, že to dotáhne tak daleko? A že to vlastně ještě nemusí být vrchol toho, čeho dosáhnout může?

Na to, kolik mu je, už toho stihl opravdu hodně. Třeba v zámoří už pokořil spoustu milníků a rekordů. Doteď jsem překvapená, když mi někdo řekne, zda vím, že zase někoho překonal, co dokázal. Nikdy by mne tohle ani ve snu nenapadlo. A to nejen v době, o které mluvíte, ale ještě před pár lety. Jsem na něj moc pyšná.