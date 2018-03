NHL: Pastrňák v NHL vítězným gólem dokonal obrat Bostonu v Dallasu

NEW YORK Nejlepší český střelec v NHL David Pastrňák završil v pátečním utkání obrat Bostonu v Dallasu na 3:2. Vítězný gól hostů vstřelil 12 vteřin před koncem třetí třetiny, na jeho rozhodující trefě se nahrávkou podílel i David Krejčí. Bruins přitom po dvou třetinách prohrávali o dvě branky.

Havířovský rodák Pastrňák si připsal i asistenci a s 72 body si vytvořil osobní maximum v NHL, navíc byl zvolen druhou hvězdou večera. Forvard Dmitrij Jaškin zpečetil výhru hokejistů St. Louis 4:1 nad Vancouverem, u jeho trefy asistoval Vladimír Sobotka.



Cestu Bostonu ke dvěma bodům načal zkraje závěrečné části Brad Marchand. Riley Nash i na kolenou přihrál Pastrňákovi, který se prosmýkl mezi dvěma domácími hráči a jeho střelu z mezikruží Marchand kolenem usměrnil do sítě.

V 50. minutě Bruins vyrovnali v oslabení. Marchand při přečíslení dvou na jednoho zvolil přihrávku na centra Tima Schallera, který si brankáře Kariho Lehtonena položil na zem a bekhendem ho obstřelil.

Utkání pak pomalu směřovalo do nastaveného času, ale Krejčí s Pastrňákem vybojovali v rohu mantinelu puk pro Marchanda, ten před brankou našel Pastrňáka, který v pádu 29. brankou v sezoně překonal Lehtonena.

„Myslel jsem, že vystřelím, ale viděl jsem Pastu (Pastrňáka) a řekl si, že když mu přihraju, tak něco vymyslí. Skvěle si puk zpracoval a i z těžké pozice skóroval,“ vyzdvihl Marchand Pastrňákovu vítěznou trefu.

„Je to důležitá výhra a navíc jsme předvedli skvělý obrat,“ uvedl Pastrňák. „Připadá nám, že v každém utkání prohráváme. Mnohokrát jsme se dokázali vrátit zpátky do hry. Jakmile dáme gól, vlije nám krev do žil,“ doplnil devětadvacetiletý Marchand.

Boston uspěl po dvou porážkách v prodloužení a na vedoucí tým Východní konference Tampu Bay mu chybějí čtyři body. Bruins však mají utkání k dobru. Naopak Dallas prohrál posedmé v řadě a vyřazovací boje se mu vzdálily na rozdíl čtyř bodů.

Jaškin v 58. minutě první trefou po 18 zápasech oslavil 25. narozeniny. Rodák z Omsku dorazil za brankáře Anderse Nilssona tečovanou střelu obránce Coltona Parayka od modré. St. Louis se radoval z výhry v šestém z uplynulých sedmi duelů a na Colorado, které v Západní konferenci drží druhou divokou kartu pro účast v play off, ztrácí pouze bod.

New Jersey si z Pittsburghu odvezlo výhru 4:3 v prodloužení, k níž přispěl asistencí útočník Pavel Zacha. Brněnský rodák založil v 28. minutě v obranném pásmu Devils akci, na jejímž konci stál Blake Coleman, který poslal hosty do vedení 2:1.

New Jersey vzápětí navýšilo vedení, ale Penguins ve třetí dvacetiminutovce dvoubrankové manko smazali. Prodloužení rozhodl po 27 vteřinách Taylor Hall, který celkem posbíral tři body. Devils ve Východní konferenci drží druhou divokou kartu s náskokem tří bodů před Floridou, která však odehrála o dva zápasy méně.