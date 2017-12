Partizan Bělehrad. Úspěšný i problematický soupeř Plzně

PRAHA Úřadující srbský mistr Partizan Bělehrad bude soupeřem fotbalistů Plzně na úvod play off Evropské ligy. První finalista Ligy mistrů, respektive Poháru mistrů evropských zemí z východní Evropy má v zádech podporu fanatických příznivců.

Po skončení druhé světové války založili klub v Bělehradě důstojníci jugoslávské armády jako protiváhu Crvené zvezdy, věčného souputníka Partizanu, jenž vznikl o půl roku dříve v březnu 1945.

Do popředí se však brzy dostal mladší z rivalů, a to díky „Partizanovým bebe“ (dětem z Partizanu), týmu mladíků od 18 do 25 let, který v sezoně 1966 jako první klub z východní Evropy prošel až do finále PMEZ.



Na cestě do bruselského duelu o titul vyřadili mimo jiné českého vítěze ligy Spartu či anglického mistra Manchester United. Partizan prošel do finále i díky impozantní bilanci v domácích duelech. Ze čtyř zápasů měl totiž skóre 12:0!

Své o tom ví především pamětníci ze Sparty, kteří v úvodním domácím utkání vyhráli 4:1, po prohře 0:5 v bělehradské odvetě se však z postupu do semifinále radoval Partizan.

A i když celkový triumf po obratu v poslední dvacetiminutovce a výhře 2:1 slavil Real Madrid, „Partizanove bebe“ se vracely domů jako hrdinové.

V osmdesátých letech a začátku devadesátých let minulého století se však Partizan dostal do stínu Crvené zvezdy, která v roce 1991 nejprestižnější evropskou soutěž dokonce vyhrála.

Následně se síly opět obrátily, Partizan táhly útočné hvězdy Predrag Mijatovič, Savo Miloševič nebo Mateja Kežman a černobílí se dostali zpět na výsluní.

Odstartovala se tak hegemonie Partizanu, který v letech 1992 až 2017 vyhrál hned 16 srbských ligových titulů.

Letos získal double díky výhře v srbské lize i poháru, jenže už v lednu UEFA vyloučila Partizan na tři roky z evropských pohárů. Neplatil totiž daně a dlužil státu i na sociálním a zdravotním pojištění.

Zdálo se tak, že místo něj půjde do bojů o Ligu mistrů nenáviděný rival ze Zvezdy a horkokrevní fanoušci začali kvůli činovníkům klubu bojkotovat zápasy vlastního týmu.

Protesty ustaly až ve chvíli, kdy se vyměnilo vedení, a především poté, co Mezinárodní sportovní soud verdikt UEFA zrušil a start Partizanu v předkolech povolil.

V utkání proti Olympiakosu Pireus si však obávaní fandové Grobari (Hrobaři), kterých se na zápasy schází i více než 30 tisíc, urážlivými transparenty vyřídili účty i s UEFA, která Partizanu za nepokoje uzavřela stadion na další dva domácí duely.

I přesto černobílí dokázali postoupit ze skupiny Evropské ligy z druhého místa do play off a z něj chce Partizan postoupit přes Plzeň do osmifinále.

„Samozřejmě jsme spokojeni, stejně jako Viktoria. Je to jedna z variant, které jsme si přáli. Jdou proti sobě dva vyrovnané týmy. Ale také víme, že to nebude nic snadného, protože Viktoria je českým vicemistrem a v této sezoně v lize jen jednou remizovala,“ řekl trenér Partizanu Miroslav Djukič.

Ani viktoriáni se svého soupeře nebojí. Se srbským rivalem se naposledy utkali před dvěma lety a přes Vojvodinu Novi Sad postoupili do základní skupiny Evropské ligy po výhrách 3:0 a 2:0.

„Rozhodně soupeře nemůžeme podcenit. Jugoslávský fotbal byl vždy fantastický. Určitě to bude těžký soupeř. Když postoupí do jarních bojů, musí být kvalitní,“ prohlásil kouč Pavel Vrba.

První zápas se odehraje 15. února v Srbsku, odveta na stadionu Viktorie je na programu o týden později.