Paříž zostudila Celtic sedmi góly a překonala rekord Ligy mistrů

Výsledky 5. kola: Skupina A: CSKA Moskva - Benfica Lisabon 2:0 (1:0)

Branky: 13. Šennikov, 56. vlastní Jardel. Rozhodčí: Aytekin - Foltyn, Häcker (všichni Něm.). Basilej - Manchester United 1:0 (0:0)

Branka: 89. Lang. Rozhodčí: Orsato - Di Fiore, Manganelli (všichni It.). Skupina B:

Paris St. Germain - Celtic Glasgow 7:1 (4:1)

Branky: 9. a 22. Neymar, 28. a 79. Cavani, 35. Mbappé, 75. Verratti, 81. Alves - 2. Dembélé. Rozhodčí: Sidiropulos - Kostaras, Dimitriadis (všichni Řec.).



Anderlecht - Bayern Mnichov 1:2 (0:0)

Branky: 63. Hanni - 51. Lewandowski, 77. Tolisso. Rozhodčí: Taylor - Beswick, Nunn (všichni Angl.). Skupina C: Karabach - Chelsea 0:4 (0:2)

Branky: 37. a 85. Willian, 21. Hazard z pen., 73. Fábregas z pen. ČK: 19. Sadygov (Karabach). Rozhodčí: De Sousa - Mesquita, Santos (všichni Portug.). Atlético Madrid - AS Řím 2:0 (0:0)

Branky: 69. Griezmann, 85. Gameiro. Rozhodčí: Kuipers - Van Roekel, Zeinstra (všichni Niz.). ČK: 83. Peres (Řím). Skupina D: Sporting Lisabon - Olympiakos Pireus 3:1 (2:0)

Branky: 40. a 66. Dost, 43. Bruno César - 86. Odjidja. Rozhodčí: Zwayer - Schiffner, Achmüller (všichni Něm.).



Juventus Turín - FC Barcelona 0:0

Rozhodčí: Mažič - Ristič, Djurdjevič (všichni Srb.).