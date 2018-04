Paris St. Germain si vybral kouče. Neymara a spol. povede Tuchel z Dortmundu

PRAHA Jeden z nejbohatších klubů si vybral jednoho z nejžádanějších trenérů. Fotbalisty Paris St. Germain od léta povede Thomas Tuchel. S informací jako první přišel německý sever sportbuzzer.de. Klub ji však zatím nepotvrdil.

Jak píše fotbalový reportér Heiko Ostendorp, čtyřiatřicetiletý německý kouč se s francouzským klubem dohodl na dvouletém kontraktu s následnou roční opcí.

Nahradí španělského trenéra Unaie Emeryho. Ten sice dovede Paříž k domácímu titulu, ale opět neuspěl v Lize mistrů, vypadl už v osmifinále s Realem Madrid. Tuchela by klub měl oficiálně potvrdit až v květnu po skončení sezony.

Majitelé z Kataru za hráče utrácí obrovské sumy, dokázali vykoupit Neymara z Barcelony či získat Mbappého z Monaka, asi největší talent současnosti.

A i kouče hledali mezi velkými osobnostmi. Tuchel, který na šéfy zapůsobil plynnou francouzštinou i svou filozofií, údajně dostal přednost před Massimilianem Allegrim z Juventusu, Antoniem Contem z Chelsea či Luisem Enriquem, který loni vedl Barcelonu.

I Tuchel byl volný, protože po skončení minulé sezony odešel z Dortmundu, přestože tam měl smlouvu i na současný ročník. Ne kvůli výsledkům či výkonům mužstva, ale pro jiný pohled na fungování klubu než jeho vedení.

Do Dortmundu přišel po Jürgenu Klopppovi a vydržel tam dvě sezony, během kterých dovedl tým ke druhému a třetímu místu v bundeslize, k vítězství v německém poháru a dvakrát do čtvrtfinále Ligy mistrů. Předtím pět let působil v provinční Mohuči.

Když odešel z Dortmundu, jeho další angažmá mělo být podle spekulací v Arsenalu. Ale to se loni v létě nestalo a nestane se to ani za pár měsíců. Poslední dobou byl žhavým kandidátem pro Bayern Mnichov, ale to také nedopadlo.

Další informace říkají, že měl jít do Chelsea, kde po sezoně nejspíš skončí Conte. A nebo do Tottenhamu, pokud by za lepším (do Realu?) odešel Mauricio Pochettino.