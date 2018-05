Paradox finále MOL Cupu. I když Slavia vyhraje, základní skupinu hrát nemusí

PRAHA Fotbalisté Slavie si mohou výhrou v dnešním finále MOL Cupu (20.15) v Mladé Boleslavi proti Jablonci zajistit účast v základní skupině příštího ročníku Evropské ligy (EL). V tuto chvíli je však pravděpodobnější, že jako druhý tým HET ligy nakonec poputují do třetího předkola Ligy mistrů (LM). A tak může nastat paradox.

Pokud by sešívaní ve zmíněném 3. předkole LM neuspěli a stejně tak nepostoupili ani z následného 4. předkola EL, do základní skupiny evropského poháru se neprobojují.

V případě pohárového triumfu Slavie a jejího umístění na první či druhé příčce nejvyšší soutěže připadne účast v základní skupině EL třetímu týmu z HET ligy.

Tím je momentálně Olomouc, která tři kola před koncem soutěže má ztrátu čtyř bodů na druhou Slavii, na čtvrtý Jablonec pak drží náskok dvou bodů a o bod zpět je Sparta. Hanáci i sparťané tak mají dobrý důvod dnes fandit Slavii.

Ta sice od roku všechna tři svá česká finále v letech 1997, 1999 a 2002 vyhrála (navíc získala čtyři československé poháry), od té doby se však do duelu o tuto trofej neprobojovala.

„Hrajeme o týmovou trofej a to je pro mě ve fotbale nejvíc, co může být. Pro to každý fotbal děláme, abychom skončili někde první, něco vyhráli,“ neskrývá slávistický kouč Jindřich Trpišovský motivaci ve svém prvním finále.

Severočeši by si naopak pohárovým triumfem premiérově zajistili účast v základní skupině EL. Není totiž příliš pravděpodobné, že se dostali v lize na druhou příčku místo Slavie, na niž ztrácejí šest bodů.



A to přesto, že oba celky čeká za týden vzájemný zápas v Edenu. Do souboje půjdou jako nejlepší tým ligového jara. A navíc coby mužstvo, které si v posledních 11 letech zahraje ve finále už posedmé, což je rekord.

„Bude to panna, nebo orel. Buď vyhrajete a jste v Evropě, nebo prohrajete a o poraženém nikdo neví. Jsme rádi, že jsme ve hře o Evropu v obou soutěžích. Ten pohár je něco navíc, protože se můžete dostat rovnou do skupiny Evropské ligy,“ uvedl jablonecký trenér Petr Rada.