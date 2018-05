Ovečkin prolomil prokletí a nedbal na pověry. Chybí mi čtyři výhry ke snu, řekl

TAMPA „Konečně je to tady. Postupujeme do finále Stanley Cupu,“ radoval se po výhře 4:0 v sedmém konferenčním finále nad Tampou Alexandr Ovečkin. „Všichni jsme obrovsky šťastní, ale nechceme podlehnout uspokojení. Na tenhle moment jsem čekal strašně dlouho, takže jsem plný emocí,“ dodal.

Ovečkin se do finále NHL podívá poprvé ve své třináctileté kariéře v zámoří a Capitals se do bojů o slavný pohár vrací dokonce po dvaceti letech.



Dvaatřicetiletý rodák z Moskvy k výhře svůj tým nastartoval už po dvaašedesáti sekundách rozhodujícího sedmého zápasu, když střelou z voleje překvapil gólmana Tampy Andreje Vasilevskiho. Vstřelil svůj dvanáctý gól ve vyřazovacích bojích a jedenáctou trefou v kariéře v sedmých zápasech play off udal duelu řád.

V NHL totiž platí dlouhodobá statistika, že tým, který v sedmém zápase dá gól jako první, vítězí téměř ve třech čtvrtinách případů.

Washington Capitals Alex Ovečkin s Prince of Wales trophy.

„Převzal na sebe pozici lídra týmu a dovedl nás k postupu. Každé střídání na něm bylo vidět, jak chce postoupit,“ chválil Ovečkina gólman Capitals Braden Holtby.

Další klíčový moment zápasu proběhl v druhé třetině, když obránce Lightning Victor Hedman vylákal gólmana Holtbyho daleko z branky a předložil spoluhráči Yannimu Gourdemu přihrávku před prázdnou branku. Ten však nedokázal zakončit.

„Velkou část série nám pomáhali hokejoví bohové. Pokud jim věříte, tak vám pomůžou a v šanci Gourdeho prostě dali trochu lepidla na jeho hokejku, aby nevystřelil,“ nabídl novinářům vysvětlení trenér Capitals Barry Trotz.

Borci z hlavního města USA mají na svém kontě v posledních letech spoustu zklamání v play off, teď to byl však jejich moment. Gólman Holtby se překonával a Tampa zahazovala šanci za šancí. Další ránu celku z Floridy zasadil Andre Burakovsky, který v polovině zápasu vstřelil druhý gól po chybě obránce Dana Giradiho. Burakovski se v sezoně potýkal se zraněním a byl to tak jeho první bod ve vyřazovacích bojích.

„Moc jsem dřel, abych se dostal zpátky do formy a mohl týmu pomoci, takže je skvělé, že jsem takhle přispěl k výhře,“ radoval se Burakovsky, který prodělal nespecifikovanou operaci v horní části těla.

Druhý gól navíc padl ve chvíli, kdy Lightning drželi dlouho Capitals pod zámkem a vytvářeli si jednu šanci za druhou. Po čtyřiceti minutách měla Tampa střeleckou převahu 45:26, přesto prohrávala 0:3, když se Burakovski před pauzou prosadil i podruhé.

„Strašně moc nás podržel brankář. Pokaždé, když předvedl nějaký zákrok, lavička úplně jásala a všem to dodávalo strašně moc energie. Byl prostě, no prostě byl neskutečný,“ došly Ovečkinovi v rozhovoru slova.

Ani po dvou třetinách nebyli Capitals spokojení, pořád se obávali, že se může něco pokazit. „Ve třetí třetině jsem byl strašně nervózní. Bál jsem se, že jim padne jeden gól a narostou jim křídla. Hráli jsme naplno až do poslední minuty, protože jinak se v play off hrát ani nemůže,“ pokračoval Ovečkin. Jenže Lightning na obrat neměli síly. V poslední třetině se zmohli na pouhých sedm střel a gól nevstřelili.

„Když se dostanete takhle daleko, věříte, že tohle je váš rok a vyhrajete. Bohužel jsme to nezvládli. Z týmů, které postoupily do finále konference byste si klidně mohli hodit mincí o to, kdo vyhraje, tak jsou všichni vyrovnaní. Škoda, že nejsme ve finále,“ řekl zklamaný kouč Tampy Jon Cooper.

Pak se to konečně stalo a fanoušci Capitals mohli propuknout v jásot. Ovečkin si poprvé v kariéře nasadil kšiltovku a triko pro vítěze konference a bez obav si pochoval Prince of Wales Trophy. Nedbal na pověry, že se na trofej nemá sahat, zažil v play off tolik zklamání, že si chtěl svůj moment užít.

Gólman Tampy Andrej Vasilevskij zasahuje proti Alexandru Ovečkinovi.

Teď stojí mezi Capitals a jejich prvním Stanley Cupem už jen Vegas, tým, který loni ještě ani neexistoval. Washington překonal v letošním play off už několik démonů v podobě kouče Columbusu Johna Tortorelly, hvězdy Pittsburgu Sidneyho Crosbyho a dalších. Teď jim stojí v cestě jejich bývalý manažer George McPhee a brankář Marc-Andre Fleury, který je v posledních dvou letech tak trápil v dresu Pittsburgu.

„Lidi pochybovali o našem týmu už několik let. Po loňské sezoně padalo tolik názorů od novinářů, na Twitteru a všude jinde, že jsem z toho byl hodně dole. Vzal jsem si to osobně a chci všem dokázat, že na to mám a jsem stále skvělý hráč. Teď nám chybí čtyři výhry ke snu,“ uzavřel Ovečkin.