Osudný kokain z čaje. Guerrero nesmí na MS, ani přímluvy soupeřů nepomohly

PRAHA Peruánští fotbalisté si na mistrovství světa zahrají po36 letech. Ovšem kapitán Paolo Guerrero u toho kvůli trestu za doping nebude.

„Píšeme vám kvůli situaci kapitána peruánské reprezentace, pana Paola Guerrera. Po čtrnáct let reprezentoval svou zemi s hrdostí a vyhlídkou účasti na mistrovství světa. Konečně ten moment nastal, spolu s Peru se dostal na letošní finálový turnaj vRusku. Peru se na nejvyšší vrchol vrací po 36 letech a my věříme, že Paolo Guerrero by měl vést svůj národ a radovat se z milníku své kariéry.“

Takto začíná dopis, který měl obměkčit Mezinárodní fotbalovou federaci (FIFA), aby navzdory dopingovému trestu dovolila peruánskému kapitánovi Paolu Guerrerovistartovat na letošním mistrovství světa vRusku.

Nejde však o psaní fanoušků nebo členů peruánského týmu, nýbrž světových hráčských unií spolu s kapitány a svazy soupeřů Peru v základní skupině světového šampionátu, tedy Francie, Dánska a Austrálie.

I těm se zželelo čtyřiatřicetiletého útočníka brazilského Flamenga, který vminulosti působil také třeba vBayernu Mnichov či Hamburku.

Chtěl úplné zrušení trestu

Guerrero byl pozitivně testován na kokain po říjnovém kvalifikačním utkání s Argentinou. FIFA mu původně zastavila činnost na rok, přičemž u odvolací komise si vymohl zkrácení trestu na polovinu. Šestiměsíční distanc by mu do startu šampionátu vypršel, ovšem Guerrero u Mezinárodní sportovní arbitráže (CAS) žádal o úplné zrušení postihu. Látka se mu prý dostala do těla neúmyslně z čaje kontaminovaného listy koky.

„Je jasné, že nechtěl podvádět. Prosíme o soucit a spravedlivé řešení, které umožní Guerrerovi dosáhnout vrcholu jeho kariéry,“ stálo dále ve zmíněném dopise Mezinárodní fotbalové federaci. Za Guerrera se přimlouval iperuánský prezident Martin Vizcarra.

„Účast na mistrovství světa byl můj velký sen a vždy jsem dělal maximum pro to, aby se stal skutečností,“ uvedl klíčový peruánský hráč. Mimochodem, jeho strýc, rovněž fotbalový reprezentant, zahynul při havárii klubového letadla v roce 1987. Proto se Guerrero bojí létat.

CAS však dala za pravdu světové antidopingové organizaci WADA, která požadovala zpřísnění původního trestu, a vyměřila mu 14 měsíců.

Zoufalý Guerrero se ještě zkusil obrátit na předsedu FIFA Gianniho Infantina, ale marně. „Předseda FIFA vyjádřil hluboké pochopení pro Guerrerovo zklamání, nicméně také zdůraznil, že trest byl arbitráží vynesen na základě odvolání proti verdiktu nezávislé komise FIFA,“ uvedla federace v prohlášení.

Guerrero, který Peru dotáhl ke dvěma bronzům na Copa América, tak zatím svou bilanci 32 reprezentačních gólů nerozšíří. Ašampionát přijde o jednu ze zajímavých postav.