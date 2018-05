Ostuda v Německu. Fanoušci Chotěbuzi slavili postup v kápích Ku-klux-klanu

CHOTĚBUZ Někteří fanoušci fotbalistů Chotěbuzi oslavili postup svého klubu do třetí německé ligy pochodem městem v bílých kápích ve stylu Ku-klux-klanu. Po utkání s Flensburgem vyrazili do ulic města a v maskách mávali rudým transparentem s nápisem „postup zlých“.

Fotka z hlavního náměstí v Chotěbuzi obletěla internet a událostí se nyní zabývá policie. Vedení klubu oznámilo, že v případě odhalení totožnosti dostanou tito fanoušci doživotní zákaz vstupu na stadiony po celé zemi. Není jasné, kdo fotku udělal, ale i jemu hrozí trest za propagaci rasismu.



„Tato forma prezentace byla nelidská, odporná a naprosto nepřijatelná,“ uvedli zástupci Energie v prohlášení. „Nelze jinak než se domnívat, že tyto osoby chtějí město, celý region i klub záměrně poškodit.“ Chotěbuz, která sestoupila z nejvyšší soutěže v roce 2009, má přitom na soupisce několik hráčů tmavé pleti.

Pachuť na postupových oslavách zanechalo i chování hráčů a trenéra Clause-Dietera Wollitze, kteří se po utkání svědků častovali pokřiky „ty cikáne“ a „vy cikáni“. Je to součást pokřiku tvrdého jádra fanoušků Energie. Po posledním ligovém kole policie kvůli pokřiku zadržela několik fanoušků a zakázal jim vstup na místní stadion. Kouč se za toho faux pas omluvil. „Nechtěli jsme nikoho urazit ani diskriminovat,“ řekl Wollitz.

Celý incident ostře zkritizovalo Židovské fórum pro demokracii a proti antisemitismu a jeho mluvčí Levi Salomon. „Pokud se chce klub postavit za drtivou většinu příznivců Energie, měl by z obou incidentů vyvodit rázné důsledky. Šéf fanklubu mi řekl, že nechce vidět na stadionu jakékoliv nenávistné slogany a klub by si to měl pohlídat,“ řekl Salomon.