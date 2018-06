Ostuda! Děláte si ze mě srandu? Někteří reprezentanti kritizují nové hokejové dresy

PRAHA Český svaz ledního hokeje sáhl k velmi zásadní změně. U příležitosti 110 let od svého založení svou tvář tak, že si toho všimne snad každý fanoušek. Mimo jiné totiž dojde i ke změně designu reprezentačních dresů. Z nich zmizí státní znak či vlajka. Místo znaku bude na prsou reprezentantů od příští sezóny lev s korunkou a nápisem Czech Republic. Z prvních reakcí samotných hráčů ale nebude zřejmě nadšení ani Český hokej ani agentura Go4Gold, která dresy připravovala.

Mezi prvními se k novým dresům vyjádřili hráči ze zámoří. Nelíbí se třeba bostonskému střelci a hvězdě Čechů na posledmín šampionátu Davidu Pastrňákovi. Ten si na svůj účet na Instagramu nahrál fotku dresu s komentářem: Tak tohle nepochopím.

Reakce Davida Pastrňáka.

Nespokojený byl i gólman Philadelphie Petr Mrázek. Ten svůj příspěvek sice později smazal, předtím však měl na Instagramu komentář: I don´t like it do you? tedy: Mě se nelíbí a vám?

Reakce brankáře Petra Mrázka.

Zřejmě nejostřejší je v reakci na nové dresy další brankář. Ondřej Pavelec, který v minulé sezoně působil v New Yorku Rangers dokonce použil anglický výraz: Are you fucking kidding me?! což v překladu přibližně znamená: Děláte si ze mě pr***?! Připojil i vyjádření v češtině, kde píše: To nemyslíte vážně! Ostuda!

Reakce brankáře Ondřeje Pavelce.

Dalším hokejistům dresy nevadí

Podobu dresů naopak chválil Nečas, jeden z pětice hokejistů a hokejistek, kteří se dnes podíleli na jejich představení v Praze. „Myslím si, že je to hezký nápad a podle mého jsou dresy mnohem hezčí než staré. A třeba i tohle nám pomůže změnit těch posledních pár let, které nebyly úplně nejlepší z pohledu výsledků,“ uvedl Nečas. Dodal však, že dresy o výsledcích nerozhodují. „Stejně se rozhoduje na ledě. Vzhledově to ale určitě vypadá lépe,“ řekl Nečas.

VIDEO: Český hokejový svaz mění svou tvář Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Podobně jako Nečas se vyjádřil i legendární útočník Patrik Eliáš, který bude v příští sezoně působit jako asistent u reprezentace do 20 let. „Lev je symbolem českého národa, je to skvělý nápad ho mít jako symbol národního týmu,“ uvedl Eliáš.

Přiznal ale, že ho změna zaskočila, když dres poprvé viděl. „Člověk se podívá jenom na logo a jak je zvyklý za mnoho let vidět něco jiného, musí se na to zadívat trošku víc a být upřímný. Některé věci mi třeba nehrály barevně, ale když jsem pak zjistil, proč se dělala změna a co všechno v logu je, pochopil jsem. Ať děláme, co děláme, je důležité mít identitu a tohle je začátek naší nové identity,“ podotkla dlouholetá opora New Jersey.

Zástupci hokejového svazu přiznali, že jsou zvědaví, jak fanoušci i hráči nové dresy přijmou. „Je to velká změna a taky jsem zvědavý, jak to bude. Doufám ale, že je přijmou kladně a nenapadá mě žádný důvod, proč by se to nemělo líbit. Lev k hokeji patří a myslím, že jeho vizualizace se odborníkům povedla,“ uvedl prezident Českého hokeje Tomáš Král.