Oštěpařka Ogrodníková potvrdila formu, vyhrála Diamantovou ligu v Lausanne

Lausanne Nikola Ogrodníková vyhrála na mítinku Diamantové ligy v Lausanne soutěž oštěpařek. Sedmadvacetiletá bývalá vícebojařka podruhé v životě přehodila hranici 65 metrů, zvítězila výkonem 65,02. Tomáš Staněk skončil ve vrhu koulí pátý.

Do čela závodu se Ogrodníková dostala ve třetí sérii. Za osobním rekordem z letošního dubna zaostala jen o 59 centimetrů a po Barboře Špotákové se stala druhou českou vítězkou oštěpu v Diamantové lize. Letos v prestižním seriálu ještě žádný tuzemský atlet nevyhrál, Ogrodníková byla před měsícem v Oslu třetí.

„Jsem strašně šťastná. Přijela jsem sem docela unavená, ale pětašedesát metrů, druhý nejlepší výkon této sezony, to je prostě super,“ radovala se Ogrodníková na facebooku TopAthletics.

„Je to skvělá sezona. Zatím jsem docela hodně závodila, ale teď bych chtěla trochu zpomalit, abych byla ve formě na mistrovství Evropy v Berlíně,“ dodala na webu Diamantové ligy čtvrtá žena letošních evropských tabulek.

Nemuselo ji mrzet, že jí další hody nevycházely a žádný z nich nepřeletěl ani 58 metrů. Druhou Číňanku Liou Š’-jing nakonec porazila o 56 centimetrů, třetí skončila výkonem 63,28 Slovinka Martina Ratejová. Úřadující evropská šampionka Taťjana Chaladovičová z Běloruska byla s rovnými 61 metry až šestá.

Staněk zůstal o centimetr pod hranicí 21 metrů a obsadil páté místo stejně jako při předchozím startu v Diamantové lize v Oslu. „Nemělo to ten drajv jako třeba na Tretře, v konci to bylo pomalé. Ale body beru, do finále budou důležité,“ řekl český koulař. V Lausanne zvítězil mistr světa Tomas Walsh z Nového Zélandu, k prvenství mu tentokrát stačilo 21,92 metru.

Ruský překážkář Sergej Šubenkov se opět dostal pod 13 sekund, bývalý mistr světa zvítězil výkonem 12,95. V pondělí v Székesfehérváru byl Šubenkov ještě o tři setiny rychlejší a těsně zaostal za letitým evropským rekordem.