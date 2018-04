Oslavy titulu nebudu přehánět, říká Nečas. Chce jen ta mistrovství

Třinec Vloni mu finále a oslavy na ledě unikly kvůli účasti na mistrovství světa hráčů do osmnácti let, letos si ale brněnský hokejový útočník Martin Nečas všechno bohatě vynahradil. Devatenáctiletý talent Komety vstřelil v pátém finálovém utkání na třineckém ledě vítězný gól a dal pečeť na druhý brněnský titul za sebou.

„Je to krásný pocit. Je to jedno, jestli dám gól já, nebo někdo jiný. Máme titul a jsem rádi. Byla to perfektní sezona. I když bylo nějaké období, kdy se nedařilo, vždy jsme se z toho dostali a v play off jsme to dotáhli až k titulu,“ řekl novinářům Nečas.



Kometa rozhodla páté finále drtivým úvodem - po sedmnácti minutách vedla 3:0. „Když to bylo 3:0, tak to v té třetí třetině už bylo takové klidnější. I jejich fanoušci přestali fandit a už to nebylo takové vyhecované. Ale když dali gól na 3:1, tak se to zase rozbouřilo a měli tam nějaké šance, přesilovku. Naštěstí jsme to ustáli, a když jsme dali čtvrtý gól, už to směřovalo k tomu, že to vyjde. Jsme rádi, že jsme to ubojovali,“ uvedl Nečas.

Brněnský teenager patřil v play off k lídrům mistra. K obhajobě přispěl čtyřmi góly a pěti asistencemi a sám měl z celého ročníku radost. „Měl jsem už větší roli v týmu než vloni. Minulou sezonu jsem byl ještě košíkář, byl jsem mladší, ale nabral jsem nějaké zkušenosti a letos to bylo o to lepší,“ svěřil se Nečas, který vloni u finálových bitev proti Liberci scházel kvůli účasti na šampionátu osmnáctek. Letos už s pohárem mohl pózovat přímo na ledě. „Vloni jsem si pohár nepotěžkal. Jsem překvapený, že je tak těžký.“ Do závěrečného duelu sezony musel jít pod medikamenty. V noci před zápasem ho totiž probudila horečka. „Vzal jsem si prášky, ale chtěl jsem do toho jít. Trochu mě bolí v krku, ale je to finále a to jsem si nemohl nechat ujít. Právě teď se cítím skvěle a určitě proběhne i nějaká lehká oslava. Ale s ohledem na ty prášky to nechci přehánět,“ řekl Nečas.

Šetřit se při zapíjení třináctého titulu Komety hodlá i z jiného důvodu. Od trenéra národního týmu Josefa Jandače dostal už dříve nezávazný příslib, že by se po sezoně měl hlásit v kempu reprezentace před světovým šampionátem.

„Já jsem s ním komunikoval ještě před play off a během prvního kola, že bych se měl připojit. Teď si ještě budeme muset zavolat, ale jestli to dopadne, tak se rád připojím. Byl bych za to hrozně rád. Pro každého je to nejvíc reprezentovat v nejvyšší kategorii. Oslavy nechci přehnat, kdyby ta pozvánka dopadla, chci být ready. Teď je hlavní, abych se vyléčil,“ uvedl Nečas.

I během play off utkání rodícího se týmu pro mistrovství světa stačil sledovat. „Sledoval jsem mladé hráče Chytila, Kauta, Zadinu, všichni hrají výborně. Moc se mi ten hokej líbil. Je to dobře pro český hokej, že se začínají prosazovat ti mladší,“ řekl Nečas.