Opava opět žije fotbalem a na Spartu se moc těšíme, říká šéf SFC Grussmann

Opava Opavští fotbalisté se letos po třinácti letech vrátili do první ligy a město se skvělými fanoušky zachvátila velká euforie. Už v sobotu Slezany čeká velmi obtížný vstup do nejvyšší soutěže - na Letné proti Spartě. „Jako nováčci máme samozřejmě k soupeřům respekt, ale na Spartu se všichni moc těšíme a obavy si nepřipouštíme,“ říká generální manažer SFC Alois Grussmann.

Roky 1995 a 2018 pro něj mají zvláštní význam. V obou přivedl Opavu do první ligy, nejprve jako kapitán, letos v roli generálního manažera. Přestože doba i okolnosti jsou odlišné, Alois Grussmann v rozhovoru pro LN a Lidovky.cz říká: „Euforie je stejná. Znovu celá Opava žije fotbalem. A věříme, že v první lize nevydržíme jen rok.“



Bývalý vynikající záložník, který hrál také za reprezentaci i ve španělském Betisu Sevilla, po skončení kariéry trénoval a od roku 2014 pomáhá budovat novou tvář Slezského FC Opava.

Jaké máte pocity, když se procházíte po opavském stadionu a uvědomujete si, že jste byl u postupu do ligy v roce 1995 i tom letošním?

Cítím trochu zadostiučinění. Coby funkcionář jsem do opavského klubu přišel před téměř pěti lety, když tu byla až třetí liga a potřebovali jsme se vrátit do profesionálního fotbalu. Mým osobním cílem, nebo spíš snem, bylo, aby se v Opavě opět hrála první liga, kterou jsem zde pomohl vybojovat a zažil už jako hráč. Chtěli jsme opavský fotbal vrátit na tehdejší úroveň a když se nám to letos povedlo, zažívali jsem velkou úlevu a radost.

Dá se letošní postup srovnat s tím prvním v roce 1995?

V některých věcech určitě. Samozřejmě tehdy to byla jiná doba, jiné podmínky, i stadion vypadal jinak, takže i když teď v posledních zápasech chodil téměř plný stadion, těch deset tisíc jako třeba tehdy na Uherské Hradiště kvůli proměně tribun ze stání na sezení přijít nemohlo. Pro mě je však fanouškovská euforie stejná. Když jsem viděl, jak se hráči o první ligu rvou a návštěvnost roste, tak jsem si na náš postup v půlce devadesátých let párkrát vzpomněl. I teď znovu celá Opava žije fotbalem.

Vaše role se však liší. V roce 1995 jste byl kapitánem mužstva, dnes jste generální manažer klubu.

Samozřejmě je to jiné a také jsem to jinak prožíval. Jako hráč jsem neměl tolik starostí, staral jsem se spíš sám o sebe, své výkony, přípravu a nahecování mužstva. Teď jsem zodpovědný za fungování celého klubu. Letošní postup je však zásluhou celé plejády lidí. Velký podíl na tom má pan Hájek, předseda představenstva, který mimo jiné stál za mým příchodem. Přiznám se, že kolikrát jsem u toho chtěl být znovu přímo na hřišti. Pocity z vidiny první ligy jsou však stejné, protože se utkáme se Spartou, Slavií, Plzní, tedy top týmy, které hrají o mistrovský titul i v evropských pohárech.



Kromě postupu jste však byl také u prvního sestupu v roce 2000. Od té doby to bylo s opavským fotbalem jako na houpačce. Postupy se střídaly se sestupy, účastí v korupční kauze, klub se na jednu sezonu dokonce ocitl v krajském přeboru, měnili se jeho majitelé, bojoval o přežití. Kdy nastala ta zásadní změna, že se stabilizoval a nasměroval k návratu do první ligy?

Musím se ještě vrátit k postupu v roce 1995 a zpětně ocenit pana Sommera, který tehdy přivedl velkého sponzora - firmu Kaučuk z Kralup, pod nímž všechno skvěle šlapalo. Po odchodu Kaučuku nastaly problémy, což se promítlo do zmíněného sestupu. Na správnou cestu se vše začalo vracet s příchodem pana Hájka (Marek Hájek je vedle předsedy představenstva SFC Opava také místopředseda České unie sportu a místopředseda Revizní a kontrolní komise Fotbalové asociace ČR) v roce 2012. Zasloužil se o oddlužení a stabilizaci klubu i jeho nasměrování z výkonnostního fotbalu až k tomu elitnímu.

Městský klub Majoritním vlastníkem SFC Opava je neobvykle stále ještě město, které pro tento rok zatím schválilo klubu včetně správy stadionu a dalšího zázemí finanční injekci ve výši zhruba 15 milionů korun. „Podpora ze strany města je nadstandardní, bez ní bychom úspěchy z poslední doby nemohli realizovat,“ přiznává generální manažer Grussmann. „Většina těchto peněz však jde na mládež.“ Podle předsedy představenstva klubu Marka Hájka míří na 1. ligu 1,8 milionu. Rozpočet na novou sezonu, který se v těchto dnech schvaluje, počítá s částkou v rozmezí 45 až 65 milionů podle toho, zda se podaří získat nového vlastníka.

O prvoligových ambicích se mluvilo i v mnoha předchozích sezonách, realita však nakonec byla jiná. Co stálo za tím, že se to letos opravdu povedlo?

Nejprve jsme museli postoupit do druhé ligy, stabilizovat hráčský i realizační tým. Zaměřili jsme se na angažování hráčů z regionu, kteří mají ke klubu vztah. Už za trenéra Honzy Baránka jsme poznávali, že jdeme správnou cestou, i když jsme ještě nehráli o postup. S příchodem Romana Skuhravého se úroveň znovu zvedla a zažili jsme dva výjimečné roky: loňské finále poháru bylo historickým úspěchem, do posledního kola jsme v boji o postup naháněli Ostravu a letos jsme naše postupové ambice potvrdili. Věděli jsme, jaký máme kádr, realizační tým a všichni táhneme za jeden provaz.

Trenér Skuhravý je jistě dalším veledůležitým faktorem úspěchu.

Roman Skuhravý byl jedním z kandidátů na kouče v mém konceptu. Na základě naší komunikace jsem poznal, že je to ten pravý. Přál jsem si trenéra, který nemá na tento kraj žádné vazby, a věděl jsem, že po rozčarování ve Varnsdorfu si bude naší nabídky vážit. A byl jsem rád, že na ni kývl. Trenér Skuhravý je strašně náročný jak na sebe, tak na kolektiv, pracovitý, fotbalem žije čtyřiadvacet hodin denně.

Opava žije fotbalovou euforií, ale minimálně první dva měsíce hráči a fanoušci doma první ligu ještě neužijí. Kvůli budování vyhřívaného trávníku odehrajete domácí duely v Brně. Jak tento fakt snášíte?

Když jsme postupovali, věděli jsme, že část podzimu strávíme v azylu, takže hráči jsou s tím srozumění a nebudeme brečet, že musíme hrát domácí zápasy někde jinde. Samozřejmě je nám trochu líto fanoušků, kteří jsou fantastičtí a zaslouží si mít ligu doma. Věřím však, že si najdou čas a přijedou nás do Brna ve velkém podpořit, tak jak to třeba udělali loni na finále poháru. Spojení není špatné, navíc chceme vypravovat speciální vlaky. Myslím si, že i v Brně to s námi budou mít soupeři hodně těžké. Po návratu do Opavy si to pak všichni užijeme.

V prvním kole hrajete na Spartě, ve třetím na Slavii, ve čtvrtém přivítáte Olomouc. To není zrovna snadný los.

My si nemůžeme vymýšlet, s kým kdy budeme hrát. Jestli na Spartu, Slavii či Plzeň narazíme na úvod soutěže, uprostřed, nebo na konci podzimu, je jedno. Je to první liga a věděli jsme, že nás od začátku čekají těžcí soupeři. Že to vyšlo takhle? Zkusíme z toho udělat výhodu, u nich si je oťukat a potom se na ně můžeme těšit doma v Opavě, což bude svátek i pro fanoušky. Věřím, že zároveň přijedou v hojném počtu i na Spartu a Slavii.



Cílem nováčků je většinou záchrana. S jakými ambicemi jde do ligy Opava?

Rozhodně nechceme sestoupit a rádi bychom byli konkurenceschopní ostatním týmům. Myslím, že máme lize co dát hráčskou i fanouškovskou základnou. Mám i pozitivní odezvu z řady klubů, že se na Opavu těší, protože zdejší divácké prostředí je neskutečné. A pokud bychom se v novém systému dostali do střední části tabulky, byli bychom strašně šťastní.

Kádr jste před vstupem do první ligy proměnili jen minimálně. Přišli Freit ze Slavie, Juřena z Třince a Řezníček z Pardubic. Hráčům, kteří postup vykopali, tedy zřejmě hodně věříte?!

Určitě. Stabilita našeho týmu je vidět a cítit, kluci jsou spolu už dva tři roky, někteří dokonce od mého příchodu, kdy jsme mužstvo začali budovat. Myslím si, že jdeme dobrou cestou, protože hráči o sobě vědí, znají se, ví, co od sebe čekat. Překopat kádr a udělat plno změn je to nejjednodušší. Kluci se na ligu těší a zaslouží si dostat v ní šanci. Naopak přivést hráče, který sice už má v lize něco odkopáno, ale za tu Opavu to neodmaká, nemá cenu. Věřím, že stávající kádr to zvládne.

Ve skromných podmínkách regionálního klubu jistě hrají velkou roli také finance, že?!

Ligu teprve rozjíždíme, čemuž odpovídají také naše ekonomické možnosti. I z tohoto pohledu je nereálné, abychom přivedli hráče, kteří mají třeba stovku ligových startů a logicky mají vyšší finanční nároky. Nikoho přeplácet nebudeme.

Joel Ngandu Kayamba (ve žlutém) patří k oporám Opavy



Minimální byly také odchody, všechny opory včetně šikovného tahouna zálohy Kayamby zůstaly. To vás může těšit.

Udržet stávající kádr bylo pro nás důležité, abychom mohli jít zmíněnou cestou, tedy dát šanci hráčům, kteří si postup vykopali. O hráče typu Kayamby nebo Kuzmanoviče byl zájem, s konkrétní nabídkou však žádný z klubů nepřišel. Zřejmě také čekají, jak se v první lize ukážou. I díky nim věřím, že máme v lize co ukázat.

Ve druhé lize jste sázeli vyloženě na líbivý fotbal plný ofenzivních nápadů a pestrých kombinací. Neobáváte se, že v nejvyšší soutěži už tato strategie nemusí kvůli kvalitnějším soupeřům tolik fungovat a naopak víc dostane zabrat obrana?

To všechno nám ukáže až liga. Samozřejmě také záleží, jak se rozhodne trenér. Jeho vize, kterou razí, je zatím úspěšná, což jsme potvrdili i v pohárových zápasech proti prvoligovým týmům včetně Plzně. Myslím, že jsme konkurenceschopní a trenér Skuhravý je dobrý stratég, zná dobře svůj tým, má načtené soupeře a určí takovou taktiku, která bude mužstvu prospěšná. Zároveň si musíme uvědomit, že první liga je oproti té druhé techničtější a méně urputná, což by našemu útočnému stylu mohlo vyhovovat.