On už nebude bavit? Snídaním řekl Dominátor sbohem, teď bude vyplazovat jazyk

PRAHA Téměř tři roky ON BAVIL Snídaněmi se Smartym. Vytvořil jich přes tisíc a každé ráno jejich fotografie sdílel na sociálních sítích. V pátek dopoledne v pražském Karlíně Dominik Hašek, bývalý hokejový brankář a nyní majitel nápojové společnosti Smarty, tradici ukončil poslední snídani přímo se svými fanoušky.

Už od osmi ráno se nedaleko pražské Florence začali scházet příznivci nápoje Smarty a Dominika Haška, aby ochutnali snídani, kterou jim se svým týmem někdejší hvězda NHL připravila.

Vedle klasické snídaně s párky a míchanými vajíčky nabízel fanouškům i speciální Snídani šampionů, kterou tvořila palačinka s jahodami a šlehačkou, případně Snídani olympijských šampionů v podobě klobásy či müsli s ovocným salátem.

K tomu všemu nabízel i svůj drink Smarty ve všech chutích a ochotně se s každým vyfotil či prohodil pár slov.



„Uděláš mi fotku s lištičkou?“ zeptala se malá fanynka svého otce. „To není lištička, ale lišák a jmenuje se Smarty (maskot společnosti) ,“ usmál se na ni hrdina z Nagana.



A nebyl by to Hašek, kdyby vedle všech činností u snídaně zároveň neorganizoval své pomocníky například v době, kdy vítr zvedl plachtu stanu, kde se vydávalo jídlo, a samotný Dominátor jej pak ukotvoval k zemi.

Hašek kromě servírování snídaně připravil i doprovodné akce. Lidé si zastříleli na branku s figurínou Haška, zahráli stolní hokej, ping pong či fotbal.

V závěru programu mohli fanoušci získat v dražbě Haškovu hokejku z mistrovských Pardubic z roku 2010 či unikátní sbírku jeho hokejových kartiček.

„Víte, nečekal jsem, že tu bude tolik lidí. Od rána jsem se nezastavil, pořád tu mám spoustu práce,“ řekla serveru Lidovky.cz třiapadesátiletá brankářská legenda.

„Na druhou stranu jsem zjistil, že dělat každý den snídaně mělo smysl. Bohužel na to ale už nemám čas, takže jsem se rozhodl Snídaně se Smartym ukončit. Tím, ale nechci říct, že nemám v hlavě jiný zajímavý plán jak Smartyho přiblížit lidem,“ doplnil Hašek.

A co že to má Hašek vlastně v plánu? Vedle toho, že chce Smartyho dopravit do dalších obchodních řetězců, hodlá co nejvíc propagovat novinky edice Evolution s heslem „On vyplazuje jazyk“.

Povede se mu s vyplazeným jazykem dostat firmu do černých čísel?