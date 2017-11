On baví. Nejsem sběratel trofejí, raději se podělím se známými, říká Hašek

Žďár nad Sázavou V zelené bundě a klobouku působil docela nenápadně, přesto budil Dominik Hašek mezi desítkami myslivců a lesníků při Dnu venkova na žďárském zámku velkou pozornost.

Jeden z nejlepších gólmanů hokejové historie a český hrdina turnaje století v Naganu se před třemi roky stal myslivcem a oblíbil si také psy. K anglickému setrovi Gándhímu si letos pořídil ještě maďarského ohaře.

V hokeji získal spoustu týmových i individuálních ocenění.

Vyhrál olympijské zlato, dva Stanley Cupy, dvě Hartovy trofeje pro nejužitečnějšího hráče sezony a šest Vezinových trofejí pro nejlepšího brankáře NHL. V myslivecké branži však po velkých úlovcích neprahne.

„Nejsem sběratel trofejí. O ty, které jsem získal, se raději podělím se známými. Daleko radši chodím s pejsky na drobnou,“ řekl dvaapadesátiletý podnikatel, který před časem rozjel obchod s nápoji Smarty.



Jak jste se vůbec stal myslivcem?

Dá se říci, že jsem měl k přírodě vždycky blízko, ale tím, že jsem dělal sport a hodně dlouho na nejvyšší úrovni, tak jsem neměl tolik času se s ní ještě víc sblížit. Můj dědeček žil na vsi, učil mě o prázdninách znát každé zvíře nebo strom, vodil mě do lesa a po polích. Nikdy nebyl myslivec, ale naučil mě znát přírodu. Před čtyřmi roky jsem si pořídil pejska, jmenuje se Gándhí. Ten mě postupně přivedl k myšlence, že bych si udělal myslivecký lístek. Před třemi roky jsem jej získal a myslivosti se věnuji velmi aktivně.

Moderátorka se vás ptala na největší lovecký zážitek. Jak tedy k myslivosti přistupujete?

Myslivost beru tak, že jsem součástí přírody. Rve mi srdce, když vidím, jak se zastavují krásná místa, kde mohly běhat laně nebo srnci a zajíci. Moji psi jsou zaměření na drobnou, na Pardubicku, odkud pocházím, bývaly tisíce zajíců, dneska jich je tam pár. To samé se týká bažantů. Myslivost pro mě není o jednom zážitku. Mám radost, když vidím, s jakou radostí Gándhí vyhledá a vystaví zajíčka. Výcvik setra je náročnější, zkoušky udělal „až“ ve třech letech, není jednoduché jej naučit aport nebo jít pro něco do vody. Na to je hodně opatrnej, než vleze do vody, obhlíží si, kudy je to nejlepší. O to víc si toho pak vážím. Je to „vystavovač“ a také „honič“. Na honech nebo při naháňce naběhá hodně kilometrů, pracuje hodně daleko od nohy, klidně sto metrů.

A druhý pes?

Je to maďarský ohař, jeden z krátkosrstých ohařů, kterému je půl roku. Chci s ním také udělat zkoušky a brát jej s sebou na drobnou zvěř. Chtěl jsem, aby se k sobě oba psi typově hodili. Vycvičím ho základní poslušnosti, ovšem na další výcvik půjde k učiteli, odborník je přece jen odborník. Za šest týdnů u profesionála udělá obrovský pokrok. Základní pokyny je učím průběžně pořád. A učím je také na píšťalku.

Nepošpiní podnikáním Dominik Hašek svůj kult národní modly?

Chodíte v zimě třeba přikrmovat ke krmelcům?

To ne. S byznysem, který dělám, to nejde skloubit. Jsem členem obvodního mysliveckého spolku na Praze 2. Ale chodím na myslivecké akce, třeba i do škol. Se psy chodím na procházky a pak na hony. Kolikrát dám někomu svoji flintu a starám se jenom o pejsky.

Máte už nějakou trofej, které se oceňují body?

Nejsem sběratel trofejí. O ty, které jsem získal, se raději podělím se známými. Jednu jsem dal rodičům, něco jsem nechal honitbám, kde jsem zvěř střelil. Daleko radši chodím s pejsky na drobnou.

Někde jsem našel zmínku, že jste se na myslivecké zkoušky učil i v letadle. To bylo ještě během aktivní kariéry?

Ne, až po kariéře. Mysliveckou bichli jsem si někdy vzal i do letadla, kde se člověk nudí.

Hrajete ještě hokej?

Ano, za Ševce Nový Knín, to je malé městečko u Dobříše. Ale nechytám, je ze mě obránce.

Když Gándhí zabere, pořádně to s vámi škubne. Kolik takový setr váží?

Má osmadvacet kilo, snažím se psy nepřekrmovat, už jsem viděl i psy těchto plemen pěkně tlusté. Jsou to venkovní psi, do domu je beru jen na chvíli, třeba na hodinu po večeři.

Dominik Hašek v Síni slávy NHL.

Setr má dlouhou světlou srst. Kolik času zabere jeho údržba?

Třikrát týdně chodíme na stříhání. Ale jinak je samočisticí. Je to sice čuně a lehne si klidně do kaluže, ale pak se olíže nebo to postupně oschne a opadá. Jen někdy musím řešit takové ty kuličky z bodláčí nachytané do chlupů.

Rozroste se ještě vaše smečka?

Chtěl jsem podobné typy, aby se k sobě psi hodili a také aby uměli dobře běhat. Gándhí nebere štěně jako konkurenta, malej je drzej, klidně mu sežere žrádlo. Uvidíme, až budou dospělí. Jezdím s nimi na kole do lesa, angličan má neskutečnou výdrž a fyzičku. Mladého pejska do roka nesmím namáhat, takže jsem kolo letos musel přece jen omezit.