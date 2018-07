Omlouvám se, neměl jsem nohy, smutnil po týmové časovce vysvlečený Sagan

Před třemi týdny na republikovém mistrovství Česka a Slovenska v Plzni vysvětloval Juraj Sagan, proč se tentokrát nevešel do sestavy týmu Bora pro Tour: „Chceme se v úvodních etapách pokusit o žlutý dres pro Petera a už třetí den se jede týmová časovka. Já nejsem dobrý časovkář. Proto mě nevzali.“

Pouze coby divák tedy sledoval, jak se mladší bratr Peter do žluté oblékl dokonce už v neděli po druhé etapě a nikoliv až na Mur de Bretagne nebo v Roubaix, jak mnozí spekulovali.

Časovka však Petera Sagana ze žlutého dresu nekompromisně vysvlékla.

Ztratil kontakt šest kilometrů před cílem. Dorazil pak do cíle s více než dvouminutovou ztrátou za svým týmem. Na 80. místě celkové klasifikace nyní ztrácí na nového lídra závodu Grega van Avarmaeta z BMC přesně tři minuty.

„Jsme tady pro Majku a jeho boj o celkové pořadí,“ prohlásil. „Bylo krásné nosit na den žlutý trikot. Ale ne každý den je neděle. Pokusil jsem se vydat ze sebe to nejlepší. Omlouvám se týmovým kolegům, protože ti byli dnes mnohem lepší než já.“

Byla to etapa, o které už v neděli při videochatu s fanoušky prohlásil, že se na ni těší nejméně z celé letošní Tour.

Vyrazil do ní žlutě zářící, ale jakoby od první chvíle bylo vše špatně. Po pouhých 400 metrech Saganovi na nerovnosti na silnici vypadl z kola bidon.



Nedlouho poté si uvědomil: Dnes na to nebudu mít nohy. V jednu chvíli se mezi ním a kolegy objevila zlověstná mezera.

Zacelil ji, snažil se, zatínal zuby. Před stoupáním na druhý mezičas ještě potáhl špici, načež se stáhl dozadu.

Když Daniel Oss při stoupání na 23. kilometru tvrdě pracoval na čele Bory, ze sestavy odpadl nejprve Markus Burghardt. A potom, těsně pod vrcholem, i Sagan.

Grimasa v jeho tváři hovořila jasně.

Pokyn, který dostali ostatní, byl rovněž jednoznačný: „Nečekejte na Petera.“

Stejně jako další muž ve výsostném dresu, bílý Fernando Gaviria z Quick-Stepu, byl v průběhu časovky týmem obětován. Logicky. Vzhledem ke ztrátě Bory na mezičase se naděje na zachování žlutého dresu pro Sagana rozplynula už dávno předtím.

Bouřlivě popoháněn křikem diváků absolvoval posledních deset kilometrů nejprve sám a pak s dalším odpadlíkem Burghardtem.

There are always ups and downs in three weeks @LeTour @petosagan @iamspecialized @BORAhansgrohe @SprintCycling pic.twitter.com/eD8x6TU5M9