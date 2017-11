Olympioniky bude na zimních hrách v Koreji motivovat i čepice ‚Raškovka‘

PRAHA Na olympiádě v Riu de Janeiro inspirovala české sportovce postavička legendárního běžce Emila Zátopka, na únorových hrách v Pchjongčchangu je má motivovat zimní čepice podobná té, v níž závodil skokan na lyžích Jiří Raška. Každý reprezentant dostane na cestu do Koreje kulicha nazvaného Raškovka. Je vyroben podle vzoru čepice, v které frenštátský rodák získal v Grenoblu 1968 první českou zlatou medaili ze zimní olympiády.

Tři měsíce před startem her v Pchjongčchangu představil čepici Český olympijský výbor společně s Raškovým vnukem Janem Mazochem.

„Děda byl měl radost,“ řekl Mazoch, bývalý reprezentant ve skocích na lyžích. „Může to na sportovce zapůsobit psychologicky tak, že máme něco, co prolomilo olympijské hry a třeba dovezou z Koreji hodně zlatých,“ dodal.

V Riu měli sportovci na oblečení kresbu atletické legendy Emila Zátopka, kterou čtyřnásobný olympijský vítěz připojoval ke svému podpisu fanouškům. Nyní je symbolem Raškova čepice.

„Chceme účast v Pchjongčchangu věnovat Jirkovi Raškovi. Měl by být motivací pro sportovce, aby se pokusili o to, co se povedlo jemu. A zároveň chceme připomenout jeho čepici,“ řekl předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval.

Čepice v barvách trikolory a s bílou bambulí je vyrobena ze současných materiálů. Raškovu vítěznou modrou čepici s bílým pruhem z Grenoblu od skokana dostal fanoušek z Mladé Boleslavi, další jsou s ostatními věcmi a poháry v muzeu ve Frenštátu. „Po jeho smrti je tam dala babička. Říkala: ať to aspoň má uplatnění, mně se pod tím nechce utírat prach,“ řekl Mazoch.

V únoru uplyne již padesát let od zlatých Raškových skoků. „Je prima vzdát mu takhle hold,“ řekl Mazoch. Sám by se z velkého můstku jen v čepici nespustil. „Ze sto dvacítky bych si to netroufl ani náhodou, nač pokoušet osud,“ řekl Mazoch, který zažil na můstku těžký pád, po kterém byl několik dnů v bezvědomí.

Čepice, která se dá koupit za 399 korun na webu www.raskovka.cz, je součástí olympijské kolekce oblečení pro Pchjongčchang. Celou ji olympijský výbor odhalí v pondělí 20. listopadu v Galerii Mánes.