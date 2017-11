Olympionici vyrazí do Koreje pro medaile ve zlatém a s Raškovkou

Praha Funkční, decentní, ale zároveň i lehce identifikovatelná by měla být kolekce sportovního oblečení, ve kterém se představí čeští sportovci na zimních olympijských hrách v Pchjongčchangu. Popáté v historii ji vytvořila firma Alpine Pro a poprvé se na jejím vzniku přímo podíleli i samotní sportovci.

„Myslím si, že to bude opět kolekce, která zaujme, která způsobí, že sportovci a členové jiných výprav za námi budou chodit a říkat: ‚Máte hezkou kolekci, máte hezké věci‘. A nejlépe, když přijdou Amíci nebo Kanaďani a budou to chtít vyměnit. To bude známka toho, že se povedla,“ řekl šéf české mise Martin Doktor na dnešním slavnostním představení kolekce.



Doktor se navíc na její tvorbě přímo podílel. Stejně jako bývalá běžkyně na lyžích Kateřina Neumannová, skikrosař Tomáš Kraus a veslař Ondřej Synek. „Chtěli jsme, aby to opravdu sportovcům sloužilo a fungovalo,“ podotkl Synek, který měl na starosti spodní prádlo, trička a funkční vlastnosti.

„Například u triček šlo o to, aby když ho vypereš a usušíš, šlo ještě dále nosit a nemusel jsi ho po olympiádě hodit do koše,“ řekl Synek, jenž v minulosti několikrát části kolekcí kritizoval. „Asi proto mě teď oslovili, abych se na tom přímo podílel,“ smál se pětinásobný mistr světa na skifu.

Modelové předvádějí českou olympijskou kolekci.

Výraznou částí olympijské kolekce je oboustranná péřová bunda se zlatou podšívkou. „Inspirovali jsme se počinem Evy Samkové, která poté, co v Soči vyhrála zlato, tak si bundu otočila. Řekli jsme si, že je to výborná věc, kterou tam musíme dát ještě jednou,“ uvedl generální ředitel Alpine Pro Václav Hrbek.



Oproti předešlým zimním hrám však bude bunda z obou stran plně funkční. „Osobně si myslím, že ji sportovci zlatou stranou běžně nosit nebudou, protože každý sportovec je malinko pověrčivý a nevyplácí se to dopředu zakřiknout. Věřím, že to zůstane, když se to povede nebo po hrách,“ řekl Doktor.

Výrazným poznávacím znamením kolekce bude čepice „Raškovka“, podobná té, v níž závodil skokan na lyžích Jiří Raška a v roce 1968 v ní získal v Grenoblu první českou zlatou medaili ze zimní olympiády. Významným motivem kolekce je i číslovka 100 připomínající sté výročí založení republiky.

„První dojem je pozitivní. Je to příjemné na těle a doufám, že to poslouží a budou to šťastné věci. Uděláme dojem,“ řekl sdruženář Tomáš Portyk. Skikrosařce Nikol Kučerové se líbilo zapracování stoletého výroční vzniku Československa do kolekce.

„Jako historikovi mi odkazy na historii přijdou dobré,“ řekla studentka historie na Technické univerzitě v Liberci a k oblečení doplnila: „Líbí se mi funkčnost, že to jsou dvě bundy, jedna je slabší a druhá silná. To je super, ale trošku obavu mám z bílé, aby neměla za chvilku jinou barvu. A kšandy se mi líbily už v Soči.“

Celá kolekce byla slavnostně odhalena v audiovizuální show v Galerii Mánes a jednotlivé části ve videu představili čeští biatlonisté a jejich šéftrenér Ondřej Rybář. Chyběla mezi nimi ale hlavní hvězda Gabriela Koukalová.