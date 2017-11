Olympiáda? V týmu obojživelnice Ledecké zakázané slovo, pokuta je 10 euro

PRAHA Slovo olympiáda se v realizačním týmu snowboardistky a lyžařky Ester Ledecké nevyslovuje. Kdo zákaz u jedné z českých nadějí pro hry pod pěti kruhy v Pchjongčchangu poruší, zaplatí pokutu deset eur - přes 250 korun.

„Platí to i pro vás,“ řekla dvojnásobná mistryně světa na snowboardu Ledecká na středeční tiskové konferenci směrem k médiím a sama se slovu olympiáda vyhýbala.

„Závod v Koreji...“ začala Ledecká větu a pokračovala: „...bude specifický, ale nejsem typ, který by se z toho roztřásl. Ke každému závodu přistupuju jednotlivě. Jedu na sto procent předžákovský závod nebo závod v Koreji. To je pořád to samé.“ Vysvětlovala, že olympiáda se nevyslovuje nejen kvůli ní samé, ale důvodem je i její okolí.

„Aby se nedostávalo pod tlak. Takhle to bude lepší pro všechny. Jak pro mě, tak pro ně by to měl být závod stejně důležitý jako všechny ostatní svěťáky. Neměli bychom upřednostňovat jeden závod před jinými,“ zopakovala Ledecká.

Všichni trenéři i další členové týmu si na zákaz rychle zvykli. „Opravdu to docela dodržují, není to pro ně takový problém,“ řekla Ledecká. Sjezdařský kouč Tomáš Bank toho byl důkazem. „Aby to v Asii dopadlo dobře,“ zakončil větu, v které mluvil o tom, jak musí Ledeckou připravovat na sjezdovkách tak, aby dobře jela na prkně.

Nejčastěji zatím podle slov Ledecké platil za olympiádu fyzioterapeut Jakub Marek. „On to neřekl úplně v souvislosti se mnou, ale asi tak dvacku má,“ odhalila. A co bude s penězi po sezoně? Všichni půjdou společně na večeři. „Myslím, že bude slušná. Kluci zajdou na pivo a já na colu,“ prohlásila dvaadvacetiletá Ledecká.