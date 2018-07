Oko za oko? Japonce budou pískat sudí, kteří se můžou pomstít za vyřazení Senegalu

rostov na donu Velice zajímavou dohru bude mít postup fotbalistů Japonska do osmifinále mistrovství světa, v němž si v pondělí večer (20:00 SELČ) zahrají s Belgií.

Japonci postoupili ze skupiny H na úkor Senegalu až na kritérium fair play, protože měli o dvě žluté karty méně než jejich konkurenti.

Do play off ale nepostoupili příliš férovým způsobem, protože posledních deset minut zápasu ve skupině s Polskem (0:1) prozdržovali s míčem na kopačce na vlastní obranné polovině.

Poté, co se na ně a jejich trenéra snesla drtivá kritika, by mohla vzít „spravedlnost“ do ruky trojice rozhodčích v osmifinále z Belgií.

Ta totiž shodou okolností pochází právě ze Senegalu, který Japonci o postup obrali.



Pro sudí v čele s Malangem Diedhiouem tak bude velice náročné ustát nejen tlak doma ze Senegalu, ale i od fanoušků Japonska, kteří je budou podezírat z podjatosti.