Oddaný fotbalu i ramadánu. Salah drží přísný půst před finále Ligy mistrů

PRAHA Největší hvězda Liverpoolu Mohamed Salah drží před finále Ligy mistrů přísný půst. Jak fotbalový kanonýr muslimského vyznání uspěje v nejdůležitějším utkání sezony uprostřed diet v rámci ramadánu?

V kabině byste si ho mezi výstředními spoluhráči pomalu nevšimli. „Nemám žádné tetování, neměním účesy ani neumím tančit,“ říká Mohamed Salah. Ovšem s úvodním výkopem zápasu se tenhle zarostlý Egypťan mění v nepřehlédnutelného tahouna.

Bude tomu tak i v sobotním finále slovutné Ligy mistrů, kde jeho Liverpool vyzve Real Madrid?

Kolem formy 175 centimetrů vysokého fotbalisty se vznáší velký otazník...

„Je oddaný muslim, a proto má mnoho duchovních povinností,“ poznamenal kouč Liverpoolu Jürgen Klopp. „Provádí očistné procedury a podobně. Do kabiny chodívá o jednu dvě minuty dříve, aby se mohl na utkání psychicky připravit.“

Najímají specialisty

Hlavně ale dodržuje ramadán, islámský svátek – letos probíhá od 16. května do 14. června – vyžadující přísnou dietu: věřící se postí každý z těchto dnů, a to od úsvitu do západu slunce.

Bude mít Salah při omezeném stravování a pitném režimu dostatek síly, aby podal optimální výkon?

„Když trénujete dvakrát denně, váš energetický základ je při druhé fázi tréninku nižší,“ uznává, „ale má víra pro mě hodně znamená. Jsem i díky ní šťastný acítím se skvěle,“ uklidnil fanoušky.

Řada koučů přesto považuje způsob diety v rámci ramadánu za problém. „Během tréninku to opravdu není snadné, ale má to co do činění s náboženstvím afotbalistům v něm bránit nemohu,“ pravil trenér egyptského národního týmu Héctor Cúper, Argentinec, který Salaha vede v reprezentaci. „Najali jsme proto specialisty na výživu, již hráčům s režimem pomáhají, ať už jde ojídlo, či spánek. Hledáme nejlepší možné způsoby, aby byl výkon svěřenců poznamenán co nejméně.“

Ze sestavy britského celku se dieta týká i dalších dvou fotbalistů: postí se Sadio Mané ze Senegalu a Emre Can, Němec s tureckými kořeny. Hlavní pozornost se však upírá k Salahovi...

Ten se v 25 letech po skvělé sezoně v Liverpoolu stal rázem největším konkurentem hvězdných stálic Lionela Messiho a Cristiana Ronalda v boji oZlatý míč pro nejlepšího fotbalistu působícího v evropských soutěžích. Salah se vyznačuje výjimečnou rychlostí, chladnokrevným zakončením ataké klidem, který si udržuje ivsituacích, kdy ostatní pohltí tlak.

Právě on je hlavním strůjcem fascinujícího tažení Liverpoolu Ligou mistrů do kyjevského finále. Hráči „Reds“ v něm vpravdě nebudou favority, ale Salah v sestavě dodává týmu mimořádně silnou naději, že by mohlo dojít kpřekvapení.

Mešita po Salahovi

V Liverpoolu o kvalitách kudrnatého Egypťana vůbec nikdo nepochybuje. „Momentálně je určitě nejlepším hráčem světa,“ nešetřil chválou třeba obránce Dejan Lovren. Svému týmu Salah v probíhající sezoně věnoval hned 44vstřelených branek!

Trenér Klopp však oceňuje ifotbalistův nesportovní přínos: „Vidět takto báječného mladíka plného radosti, lásky a přátelství ve světě plném antimuslimských gest a nepochopení… Mo je skvělým vyslancem Egypta a celého arabského světa.“

Fahd ar-Rúki, vysoký úředník místní správy Mekky, nejsvětějšího islámského města, dokonce navrhl, aby byl Salahovi věnován tamní pozemek jako odměna za reprezentaci regionu. „Druhou možností je, že bychom mu postavili mešitu a pojmenovali ji po něm,“ řekl politik.

Zdárně zvládnuté finále Ligy mistrů může být dalším důvodem...