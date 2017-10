Ocenění pro Spartu. Vychovává víc fotbalistů pro evropské ligy než Barcelona

PRAHA Kdepak Barcelona, Manchester United či Bayern Mnichov. Řadu evropských fotbalových velkoklubů zastiňuje pražská Sparta. Vychovala totiž 54 hráčů, kteří v současné době hrají v nejvyšších evropských soutěžích. A v žebříčku, kterému vévodí Ajax Amsterdam, ji tak patří sedmé místo.

Mládežnický fotbal na Spartě, který dlouhá léta vede úspěšný trenér Jaroslav Hřebík, sklidil velkou poctu.

Web Football-observatory.com totiž zveřejnil tabulku, v níž jsou srovnány evropské kluby, které jejichž hrají v současné chvíli v nejvyšších evropských soutěžích.

A Sparta s 54 fotbalisty, který vychovala pro evropský fotbal, je na sedmém místě za Ajaxem Amsterdam, Dinamem Záhřeb, Partizanem Bělehrad, Realem Madrid, Sportingem Lisabon a Šachtarem Doněck.

V žebříčku odchovanců, kteří hráli za daný klub aspoň tři kompletní sezony ve věku 15 až 21 let, se do první padesátky vešla s 33 odchovanci Slavia, o jednoho odchovance méně má v evropských soutěžích Olomouc.

Podívejte se na přehled klubů s nejvíce odchovanci v evropských soutěžích:

Most productive training clubs in Europe by CIES Football Observatory. pic.twitter.com/1q8Y7TpIM1