Obrat o 180 stupňů. Z národního vyvrhele se stal kouč českých basketbalistů hrdinou

Před rokem nebylo mnoho českých fanoušků basketbalu, kteří by souhlasili po výbuchu národního týmu na mistrovství Evropy a 20. místě s prodloužením smlouvy izraelskému kouči Ronenu Ginzburgovi o další čtyři léta. Naopak byl v českém fanouškovském táboře nepřítelem číslo jedna. Uplynul přesně rok a on je spolu s basketbalisty po postupu na mistrovství světa hrdinou.

Ať už to bylo jeho vinou, či ne, odjel loni na mistrovství Evropy do Rumunska z tradičních opor jen Tomáš Satoranský, naopak Jan Veselý, Blake Schilb, David Jelínek či Ondřej Balvín zůstali doma.



I tak však měla Ginzburgova družina ze šestičlenné skupiny, z níž šly dál čtyři týmy, jednoznačně postoupit. Zvlášť když pod jeho vedením Češi na předchozím ME v roce 2015 získali 7. místo, což je jejich nejlepší umístění na šampionátu v samostatné historii.

Jenže to se po tristních výkonech nestalo, když Češi dokázali porazit jen domácí Rumuny, naopak prohráli s Maďary nebo Černohorci, kteří by za normálních okolností měli být v silách české reprezentace.

Radost českých basketbalistů.

Na Ginzburga, který působí v Česku od roku 2006 jako asistent Nymburka a později jeho hlavní trenér, se proto snesla tvrdá kritika a předpokládalo se, že jej výkonný výbor České basketbalové federace odvolá - zvlášť kvůli tomu, že na reprezentační srazy kvůli rozporům s jeho osobou nejezdila dvojice Veselý - Jelínek, která v Kluži na palubovce citelně chyběla.

Výkonný výbor, který řídí předseda ČBF Miroslav Jansta, však volání fanoušků nevyslyšel, naopak Ginzburga, který je trenérem národního týmu od roku 2013, potvrdil ve funkci na další čtyři roky.

Zainteresovaní se ale tolik nedivili. Jansta jako někdejší dlouholetý majitel basketbalového Nymburka prakticky ovládá český mužský basketbal, s Ginzburgem dlouhá léta pracoval, takže neprodloužení smlouvy nebylo na pořadu dne.



Aby basketbalová federace fanoušky alespoň částečně umlčela, musel se 54letý kouč vzdát pozice hlavního trenéra Nymburka a do pozice jeho asistenta u reprezentace byl povolán dlouholetý kapitán národního týmu Petr Czudek.

Právě Czudek, který je zároveň trenérem českého vicemistra z Opavy, se naopak u basketbalové veřejnosti těší velké oblibě a dost možná právě jeho zásluhou se až na Davida Jelínka povedlo do týmu zlákat všechny chybějící opory.



Trenér české reprezentace Ronen Ginzburg během semifinálového střetnutí.

Navíc českému týmu v první fázi kvalifikaci o mistrovství světa pomohl velice příznivý los a také fakt, že hlavní opory především soupeřů z Finska a Bulharska se kvůli termínovým kolizím s Euroligou nemohly účastnit obou duelů.



Češi proto čtyřčlennou skupinu zvládli s pouhou jednou prohrou, kterou utrpěli na půdě Islandu, což jim nečekaně otevřelo poprvé dveře na světový šampionát.

V zářijových zápasech další, tentokrát šestičlenné skupiny, se navíc k týmu připojily i hlavní dvě posily Tomáš Satoranský z Washingtonu a Jan Veselý z Fenerbahce a Češi si i díky shodě dalších výsledků už po těsných výhrách s Ruskem a v Bosně a Hercegovině zajistili postup na MS v Číně.

Po premiérovém českém postupu na světový šampionát (naposledy se na MS představilo Československo v roce 1982) se tak stal vedle basketbalistů hrdina i z fanoušky opovrhovaného Ginzburga.

„Když jsem převzal českou reprezentaci a viděl jsem soupisku, věk a potenciál, věděl jsem, že můžeme dokázat něco velkého,“ vzpomíná Izraelec na rok 2013, když českou reprezentaci přebíral.

Rodák z Tel Avivu navíc po více než 12 letech strávených v Česku přiznal, že už je z něj částečně i Čech.

„Myslím, že lidé občas nedokážou ocenit, jak je Česko skvělá země. Lidé jsou příjemní, atmosféra je tu klidnější. Je to západní země a z hlediska bezpečnosti nebo ekonomiky je vše také v pořádku. Toho by si měli lidé vážit,“ přiznal.



„Jsem patriotem i k České republice. Jsem tu přes dvanáct let a je to jako můj druhý domov. Když neberu dětství, třetinu života trávím v Česku. A mám to tu rád,“ doplnil.

A že je sám oblíbený v české kabině, potvrdili i čeští basketbalisté, kteří ho vzali po nedělním postupovém duelu v Sarajevu na noční tah městem, který se protáhl až do ranních hodin, kdy se mužstvo chystalo k odletu do Prahy.

„Je to neskutečný moment pro mě jako kouče, pro hráče, ale i pro celý český basketbal. Parádně jsme to oslavili. Vypilo se mnoho drinků, piv a vodky. Byla to skvělá noc, i když jsme toho moc nenaspali,“ řekl Ginzburg po příletu do Prahy.

Podaří se mu dobré pozice u týmu využít za rok na mistrovství světa v Číně, aby si získal i srdce českých fanoušků?