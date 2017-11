Obránce Rutta nezabránil třemi body prohře Chicaga

CHICAGO Hokejový obránce Jan Rutta si připsal gól a dvě asistence, ale domácí porážce Chicaga v nedělním utkání NHL s New Jersey 5:7 nezabránil. Sedmadvacetiletý zadák skóroval poprvé od 9. října a byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu. Blackhawks ale prohráli potřetí za poslední čtyři utkání. V dresu vítězů jednou asistoval Pavel Zacha, který v předchozím zápase vypadl ze sestavy.

Chicago otevřelo skóre zápasu po 41 vteřinách, kdy Patrick Kane přihrál na modrou čáru nováčkovi Ruttovi, jehož střelu usměrnil do branky Arťom Anisimov. New Jersey za tři minuty odpovědělo, ale Blackhawks i díky dvěma trefám v rozmezí 22 vteřin v 18. minutě odskočili už na rozdíl tří branek. O třetí zásah domácích se postaral střelou od modré čáry v přesilové hře Rutta. Jenže Devils se do konce první části podařilo snížit a tím načali velký obrat.

V prostřední dvacetiminutovce vstřelili čtyři branky v řadě a otočili stav na 6:4. U gólu na 5:4 nedokázal Rutta obrat o puk útočníka Taylora Halla, jenž se prodral až před brankoviště a pokořil gólmana Coreyho Crawforda. Kane sice tři vteřiny před koncem druhé třetiny po Ruttově asistenci snížil, ale naděje domácích utnul v 43. minutě forvard Miles Wood, který dovršil svůj první hattrick v NHL a dal výsledku konečnou podobu.



Nováček Rutta, který v červnu jako nedraftovaný volný hráč podepsal s Chicagem jednoletou dvoucestnou smlouvu a odešel do zámoří z Chomutova, zaznamenal v 18 utkáních už devět bodů za tři branky a šest asistencí.