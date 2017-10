Obránce-kanonýr Kerbr po dvou gólech v síti Dukly: Doufám, že životní duel teprve přijde

LIBEREC Přestože fotbalista Milan Kerbr nastoupil na levém kraji obrany, podruhé ve své kariéře dal v jednom ligovém utkání dvě branky. K výhře Liberce nad Duklou 3:0 navíc přispěl ještě asistencí u zbylého gólu. Osmadvacetiletý hráč po skvělém výkonu věřil, že o životní zápas ještě nešlo a že ho teprve čeká.

„To asi ne. Já si pořád myslím, že životní zápas mám ještě před sebou. Samozřejmě se mi hrálo dobře, celý tým podal dobrý výkon a pak se to nabaluje. Měl jsem i štěstí, že Martin Graiciar vybojoval penaltu,“ citoval liberecký web Kerbra.



Skóre otevřel v 25. minutě z pokutového kopu. „Já si na penalty věřím, tak jsem si ji vzal. Jsme určení tři, ale já hned věděl, že ji kopnu. Ještě když tu byl Milan Baroš, tak jsem se ho vždy zeptal, jestli můžu jít kopat a někdy mi to dovolil, jindy si ji vzal sám. Dneska jsem klukům ukázal, že si ji vezmu a proměnil jsem,“ konstatoval.

Pak hlavou v druhé půli uzavřel skóre na 3:0. „Ve druhém případě přiletěl do vápna dobrý centr a gólman si to tak trochu hodil do branky, takže i v tom jsem měl trochu štěstí. Pro mě to byl šťastný zápas, ale musím makat dál, abych se udržel v sestavě a případně ještě nějaké góly přidal,“ dodal Kerbr.

Milan Kerbr z Liberce po zmařené šanci.

Na startu druhé půle ještě centrem připravil gól na 2:0 pro Graiciara. „Viděl jsem, že na zadní tyči je několik hráčů, takže jsem hledal prostor. Graici si míč dobře našel a s trochou štěstí to dostal do branky,“ konstatoval.



Většinu kariéry strávil na kraji zálohy. „Celý život jsem hrál levého záložníka, až tady pod trenérem Trpišovským hraju levého beka a musím říct, že mi to stoprocentně sedí lépe. Mám všechno před sebou, nemusím hrát zády k bráně a můžu chodit do náběhů,“ pochvaloval si.

Liberec vyhrál doma poprvé po třech zápasech. „Domácí bilanci jsme měli velmi dobrou, protože nás předtím zhruba před tři čtvrtě rokem porazila jenom Plzeň. Teď jsme měli těžké soupeře, hráli jsme se Spartou, s Plzní a prohráli zase jenom s Viktorkou, jinak jsme remizovali. Na výhru jsme čekali také kvůli divákům, jsme rádi, že si mohli třikrát zařvat,“ dodal Kerbr.