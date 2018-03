‚Obdařen‘ i jménem. Syn slavného otce dobývá po Harvardu a olympiádě také NHL

PRAHA/BOSTON Je hvězdou zrozenou pod pěti kruhy. Zatímco se jeho současní parťáci z Bostonu rvali o výhry v NHL, hokejista Ryan Donato bojoval za USA na korejském poloostrově. Udatně. Nakonec se s pěti góly stal nejlepším kanonýrem olympijského turnaje, trefil se také proti Čechům. Nyní exceluje mezi mantinely slavné kanadsko-americké ligy, kde dlouho hrával jeho otec Ted.

Byla to premiéra jako ze snu.



Tři týdny před 22. narozeninami naskočil Donato proti Columbusu a zazářil třemi body.

Dvakrát asistoval a po nádherné kombinaci, kterou umožnil chytrým přibržděním, vstřelil svůj první gól v NHL.

„Klidně jich mohl dát i víc. Skvělý debut,“ smekl . Právě po pravici českého rutinéra se šikovný Američan zpravidla proháněl po ledové ploše.

V Donatovi se emoce praly. Byť Boston nakonec v pondělí prohrál 4:5 po prodloužení, musel mít subtilní útočník radost ze svého výkonu. „Byla to zábava. Jasně, neskončilo to pro nás dobře, ale mně osobně vše vycházelo. Stejně ale převládá hořkost z porážky.“

První večer Ryana Donata v NHL:

O dvě noci později přes hlavu přetáhl dres s velkým „B“ znovu. Zase skóroval. Jako jediný z bostonské kabiny. A tentokrát mohl po zápase slavit naplno.



Vydřený bod proti St. Louis za remízu po 60 minutách hry totiž Bruins zajistil se značným předstihem postup do play off. „Hodně to pro nás znamená,“ tvrdil Donato.

Těšilo ho, že právě on dal „postupový gól“.

A opět potvrdil, že by v něm Boston mohl najít nečekaný trumf pro vyřazovací boje.

Za dva starty v NHL stihl získat čtyři body, svou hrou zaujal spoluhráče, fanoušky i experty. Však i Krejčí pro něj nemá jiná než pochvalná slova: „Hraje opravdu dobře. Nabyté sebevědomí mu pomůže v dalších zápasech.“

Ještě v únoru přitom válel na zcela jiné scéně. Upřímně řečeno, notně skromnější.

Olympijskému turnaji chyběly hvězdy z NHL, lesk a prestiž se trochu vytratily. Muž, jehož příjmení znamená v italštině obdařen, ale využil korejské jeviště dokonale. S pěti brankami byl nejlepším kanonýrem turnaje, mezi tři tyče zamířil i ve čtvrtfinále proti Česku.

Přesnou střelou kolem vyrážečky zaskočil jinak spolehlivého gólmana Pavla Francouze.



Hele, ty jsi ten Tedův kluk, že?

Donato pod pěti kruhy ukázal, že skutečně obdařen je. Do vínku mu byl dán prvotřídní hokejový talent.

Vždyť Ryanův otec Ted si v NHL odkroutil 13 sezon, zastavil se čtyři starty před metou osmi set odehraných zápasů. Donata juniora tak celý život pronásledovaly hlášky typu: „Hele, ty jsi ten Tedův kluk, že?“

Následovníků rodinné tradice hraje v NHL nespočet.



Stačí připomenout Paula Stastného, Maxe Domiho, Zacha Pariseho, Alexe Steena, bratry Nylanderovy či Radka Gudase.

Přesto je Ryan Donato unikátní. Vytrvale kráčí ve šlépějích svého otce Teda, vybral si stejnou pozici, také šel na Harvardskou univerzitu a nakonec oblékl i dres totožného klubu v nejlepší lize světa.

Ryan Donato v univerzitní soutěži:

Ted se díky pracovitosti a obětavosti stal jedním z nejuznávanějších „dělníků ledu“ v dějinách Bruins. Když pak před třemi lety viděl, že Boston po Davidu Pastrňákovi sáhl v draftu také po jeho synovi, těžko potlačoval euforii.



Okamžitě Ryana objal. „A mně se ve chvíli, kdy řekli moje jméno, zatmělo před očima. Na chvilku jsem omdlel,“ popisoval sám draftovaný.

„Mít na sobě trikot Black & Gold poté, co jsem tady vyrůstal a odmala sledoval, jak tu hraje můj táta, je zkrátka neuvěřitelné,“ dodal.

V současné NHL hraje už jen jediný borec, který tak věrně kopíruje dráhu svého otce. Američana Paula Stastného před 13 lety draftovalo a o rok později mu dopřálo debut Colorado, nástupnická organizace Québeku.

Právě tam odstartoval odvážnou zteč zámořské soutěže v osmdesátých letech československý virtuóz .

Stastny je nyní respektovaným tvůrcem hry, může se pyšnit velmi zdařilou kariérou. O tom, zda to samé o sobě bude časem moct říct Donato, zůstává otázkou.

„Víte, je spousta faktorů, které mohou ovlivnit, jak moc se Ryan prosadí,“ zůstává při zemi Ted.

Ryanovi vždy radil: „Tvrdě na sobě makej a nikdy se nevzdávej.“ Stejným krédem se starší z Donatů řídil, když sám hrával. Mimochodem také se blýskl na olympijských hrách.

Psal se rok 1992 a Donato si sedmi body na ledě ve francouzském Méribelu řekl o angažmá v Bostonu. Povědomý příběh, že?