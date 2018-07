Novým rekordmanem NBA v klubové věrnosti je Němec Nowitzki

DALLAS/PRAHA Basketbalista Dirk Nowitzki podepsal s Dallas Mavericks smlouvu na 21. sezonu a stal se novým rekordmanem NBA v klubové věrnosti. Čtyřicetiletý Němec překonal dosavadní rekord Kobeho Brynta, který hrál za Los Angeles Lakers dvacet let.

Tým z Dallasu nezveřejnil finanční náležitosti roční smlouvy, ale podle New York Times si Nowitzki přijde na pět milionů dolarů, což je 110 milionů korun. V nové sezoně od něj v klubu očekávají, že pomůže k růstu nové posile Lukovi Dončičovi. Slovinský basketbalista, který přišel z Realu Madrid, je právě s německou hvězdou často srovnáván.



Nowitzki byl v NBA draftován v roce 1998 klubem Milwaukee Bucks, ale hned byl vyměněn do Dallasu. Rodák z Würzburgu nikdy v NBA za jiný klub nehrál. Před novou sezonou má na kontě 1471 zápasů s průměrem 21,2 bodu na utkání. V tabulce nejlepších střelců historie NBA je s 31187 body na šestém místě. Dvanáctkrát byl vybrán do zápasu All Star, v roce 2007 byl jako první Evropan zvolen nejužitečnějším hráčem NBA a o čtyři roky později pomohl Dallasu k titulu.