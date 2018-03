Nový míč světového šampionátu? ,Je hrozný,´ říká gólman Machesteru United

Düsseldorf Brankář Manchesteru United a španělské fotbalové reprezentace David de Gea si v pátek poprvé zachytal s novým míčem speciálně určeným pro blížící se světový šampionát v Rusku a vůbec nebyl spokojený.

Sedmadvacetiletý rodák z Madridu patří k nejlepším brankářům světa a bude to chtít dokázat i od června v Rusku, bude to však podle něj dost těžké. Není totiž spokojený s novým míčem adidas Telestar 18, který má gólmanům hodně komplikovat práci.

„Je to hrozný míč. Ve vzduchu se chová divně a špatně se chytá. Mohli ho udělat daleko lépe,“ řekl de Gea po pátečním přátelském zápase Španělů s Německem, který skončil 1:1.



De Gea inkasoval na začátku první půle střelou z kopačky Thomase Müllera a i když nechtěl brankář Manchesteru branku na nový míč svádět, neodpustil si slova kritiky. Podobný názor měl i jeho náhradník a gólman Neapole Pepe Reina.

„Vsadím se, že na šampionátu uvidíme alespoň třicet, pětatřicet gólů z dlouhé vzdálenosti, protože tenhle míč se opravdu špatně chytá. Je pokrytý takovou vrstvou, která klouže v rukavicích a ještě při střelách z dálky divně plachtí. Gólmani s ním budou mít obrovské problémy,“ postěžoval si Reina.

Brankář Barcelony a reprezentace Německa Marc-Andre ter Stegen, který byl při duelu v Düsselburgu na druhé straně, vzal celou věc pragmaticky.

„Míč je ve vzduchu hodně divoký, takže ho určitě mohli udělat lépe. Prostě s ním budu trénovat před šampionátem a pokusím se na něj co nejlépe zvyknout. Chápu, že to dělají schválně, aby padalo co nejvíc gólů,“ řekl německý brankář.

Míče budeme moci sledovat v akci v Rusku od 14. června.