Nový kouč hokejové reprezentace? Straka s díky odmítl, řada je na Zábranském

PRAHA Sám stávající kouč českého hokejové reprezentace, Josef Jandač, dal doporučení na pozici svého nástupce Martinu Strakovi a Liboru Zábranskému. Prvně jmenovaný ale národní tým už odmítl. Jak se rozhodně kouč brněnské Komety?

Stáli na sobě na střídačkách během semifinálové série hokejové extraligy. Plzeňský Martin Straka na svého rivala Libora Zábranského, který šéfuje Kometě Brno, nenašel.

Bývalý reprezentační bek dneska povede obhájce titulu do třetího souboje finále proti Třinci (1:1 na zápasy). A vedle toho bude mít nejspíše v hlavě i to, co s ním bude po konci letošní sezony.

„Jednání o nástupci vstoupila do závěrečné fáze,“ tvrdí prezident českého hokejové svazu Tomáš Král. Dle informací deníku Sport se ale již netýkají Martina Straky: „Je to přesně tak, měl by toho moc a nestíhal všechno.“

Jenže podobně vytížený jako Straka v Plzni je také Zábranský v Brně. Také on sedí na několika židlích, vedle té trenérské je i majitelem klubu. Pravdou ale je, že právě tento model se vedení svazu líbí. V případě obou mužů totiž funguje.

Bývalí skvělí hráči, poté funkcionáři, nyní silné a respektované osobnosti na střídačce. Oba navíc milují výhry a nesnáší porážky. Učí se za pochodu a učí se svému řemeslu zjevně výtečně.

Plzeň vyhrála základní část extraligy, Kometa je coby obhájce titulu opět ve finále. A byť Jandač, který míří po světovém šampionátu do ruského Metallurgu Magnitogors, tvrdí, že současný český hokej na medailové pozice na MS či OH nemá materiál, právě Zábranský by mohl dokázat, že se mýlí.

A ukončit případné čekání na cenný kov od mistrovství světa 2012. Pokud to nestihne ještě v květnu na rozlučkovém šampionátu Jandač.