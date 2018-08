Nový Davis Cup? Buďme opatrní, vše se může zhroutit jako domeček z karet, varuje Federer

NEW YORK Dost možná se schyluje k bitvě sportovních velikánů. Leč v nezvyklých kulisách. Poté, co fotbalista Gerard Piqué zmínil, že nový formát Davis Cupu by se mohl odehrát v druhé polovině září, okamžitě reagoval Roger Federer. „Buďme opatrní. Nesmí se z toho stát Piqué Cup.“

Švýcarský tenisový mág aktuálně pobíhá po amerických betonech. Na US Open v úterý připsal už osmnáctou výhru v řadě v prvním kole závěrečného grandslamu sezony. Ještě nikdy tu v úvodním duelu neprohrál!



„Možná už je čas skončit. Takové slovo ale vůbec nezmiňujte, ani nepište,“ upozornil záhy reportéry.

Avšak kromě vlastního výkonu a hladké výhry nad Japoncem Nišiokou čelil dvacetinásobný grandslamový šampion i nepříliš radostným otázkám.

Roger Federer přijímá gratulace od Japonce Nišioky.

Co říkáte na nový formát Davis Cupu?



„V zásadě jsem pro změny. Potřebujeme koukat i mimo tenisovou bublinu. Ale zároveň musíme být opatrní: vše se může zhroutit jako domeček z karet,“ odpověděl 37letý Švýcar.



Federer tak taktně komentoval radikální změny týmové soutěže, které zcela rozdělily tenisový svět. Gerard Piqué, obránce fotbalové Barcelony, před pár dny podepsal s ITF (Mezinárodní tenisovou federací) smlouvu na 25 let, jež sebou přináší i obří zásahy do formátu 118 let staré soutěže.

Španělova investiční skupina Kosmos zároveň slibuje tenistům během trvání kontraktu finanční gáži 25 miliard korun.

Jenže krátce poté, co si Piqué s představiteli ITF v americkém Orlandu plácl, přemýšlí nad další změnou.

„Po hovorech s mnoha hráči jsme usoudili, že bude lepší pořádat Davis Cup v polovině září,“ řekl deníku Le Figaro. „Chci vytvořit soutěž v souladu s tím, co chtějí hráči.“ Původně se počítalo s listopadem.

Gerard Pique

Finálový týden Davis Cupu by se tedy mohl odehrát týden po US Open. Jenže totožný termín od loňska využívá „Federerův“ Laver Cup, klání hvězd z Evropy a světa.



„S Gerardem (Piquém) jsem ještě nemluvil. Musím ale říct, že je divné, že fotbalista přijde do tenisového byznysu a začne s ním výrazně hýbat,“ rýpl si Federer.



Před několika dny společnost Team8 oznámila, že třetí ročník Laver Cupu - ten první se konal loni v Praze - se uskuteční 20. až 22. září ve švýcarské Ženevě.

V nabitém programu tak může dojít k výrazné kolizi a přetahované o tenisové hvězdy. Pozvánku na Laver Cup - obdobu golfového Ryder Cupu - si od kapitánů Björna Borga (Evropa) a Johna McEnroa (svět) vyslouží zpravidla šestice nejlepších hráčů žebříčku.

Do daviscupového vyvrcholení zasáhne 18 reprezentačních týmů během jednoho týdne. K tomu navíc ATP plánuje v roce 2020 vzkřísit Světový pohár družstev, jenž by se měl hrát v lednu v Austrálii.

„Zástupci ITF, ATP a Laver Cupu se budou muset sejít u jednoho stolu,“ predikuje Federer.



Nastane tvrdé handrkování. Výraznou roli v něm budou hrát i dvě sportovní ikony. Ale každá s jinými představami a požadavky.