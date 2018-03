‚Novičok Tour 2018‘. Fanoušci CSKA Moskva chtějí rozbouřit vášně během duelu s Arsenalem

MOSKVA První dubnový čtvrtek se rozehrají čtvrtfinálové souboje v Evropské lize. CSKA Moskva si to ve dvojzápase rozdá s Arsenalem, za který chytá český brankář Petr Čech. Dle ruských serverů chtějí fanoušci celku z ruské metropole přijet na britské ostrovy hodně provokativně oblečeni.

Velká Británie obviňuje Rusko, že vůbec nespolupracuje při vyšetřování pokusu o vraždu bývalého ruského špiona žijícího v Británii Sergeje Skripala a jeho dcery Julie. Ti byli na začátku ledna otráveni bojovým nervovým plynem Novičokem, který v utajení vyvíjel Sovětský svaz a následně Rusko. Britský ministr zahraničí Boris Johnson připsal zodpovědnost přímo ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi. Na stranu Británie se postavily země EU včetně Česka.

Fanoušci fotbalového CSKA Moskva chtějí vše ještě přiostřit. Na první duel s londýnským Arsenalem, který se uskuteční 5. dubna, chtějí do britské metropole dorazit v tričkách s nápisem „Novičok Tour 2018 – pokračování“.

Jde o narážku na nervový plyn, kterým byl na začátku března v anglickém Salisbury otráveni bývalý ruský tajný agent Sergej Skripal a jeho dcera. Mimochodem Rusko tvrdí, že žádná látka s názvem Novičok se na jeho území nevyráběla.

Ze strany příznivců armádního klubu nepůjde o první podobnou provokaci. Když se oba týmy potkaly v listopadu roku 2006, byl bývalý důstojník ruských tajných služeb FSB a KGB Alexandr Litviněnko otráven radioaktivním poloniem po schůzce s Andrejem Lugovým a Dmitrijem Kovtunem. Prvně jmenovaný na zmíněném fotbalovém zápase byl.

Fanoušci CSKA poté přišli se zhruba dvěma tisíci triček se dvěma různými nápisy: „CSKA Moskva, Polonium Tour. Radioaktivní smrt klepe na dveře!“ a „Polonium 210, Londýn, Hamburk, pokračování příště.“ (V Hamburku žila Kovtunova ex-manželka a CSKA tam tehdy hrál další duel Ligy mistrů).

Provokace fanoušků CSKA Moskva pro zápas s Arsenalem v roce 2006.

„Dotklo se nás, že tehdejší případ dávala ostrovní média do spojitosti s námi a tímto zápasem. Že prý se objevilo polonium na stadionu Arsenalu. Že jsme ho do Anglie přivezli my a že to bude pokračovat. Proto ta trička,“ řekl Sport.tsargrad.tv Vjačeslav Sokolenko, fanoušek CSKA a pamětník tehdejšího duelu.