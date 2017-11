Nové tresty za doping mají až příliš mnoho zadních vrátek, zlobí se Šlesingr

ÖSTERSUND Boji proti dopingu obětoval Michal Šlesingr vlastně celou minulou sezonu. Byl to on spolu s Martinem Fourcadem a Lowellem Baileym, kdo stál v čele hnutí sportovců, které v lednu v Oberhofu iniciovalo i setkání 60 biatlonistů s mezinárodní federací IBU. Na něm požadovali zpřísnění dopingových trestů pro hříšníky. A dočkali se. Jen ne tak, jak by si přáli.

Když výkonný výbor IBU minulý týden ve Frankfurtu nad Mohanem zpřísnil pravidla, Šlesingr celé zasedání bedlivě sledoval.

A radost z něj neměl. „Je v nich až příliš zadních vrátek,“ říká.

Jaké tedy jsou nové a na první pohled přísnější sankce?

Pokud třeba nyní dva dopingoví hříšníci z jedné země dostanou minimálně půlroční trest, znamená to minus dvě místa ve startovní listině pro stát. Za tři dopující sportovce už se sníží kvóta na dvě sezony a šest chycených sportovců znamená suspendaci na 2 – 4 roky a k tomu pokutu čtvrt milionu eur.

Co na nová antidopingová pravidla Mezinárodní biatlonové unie říkáte?

Jak říkal Jirka (Hamza, šéf českého biatlonu), už bych do toho neměl moc zabrušovat, abych z toho nemusel vybrušovat. (smích) Ale když to jenom krátce okomentuju… Ano, sice se trochu změnila pravidla, nicméně já v nich vidím tolik zadních vrátek, že tyhle změny pravidel naprosto nepovažuju za efektivní a ani za takové, které by nás sportovce měly uspokojit. Není to to, co jsme od biatlonové unie očekávali.

Nové sankce vám připadají měkké?

Z mého pohledu strašně.

Kde vy osobně vidíte ta zadní vrátka?

Třeba v tom, že mezinárodní federace nemusí potrestat národní federaci odebráním kvóty, pakliže federace nějakým způsobem prokáže, že nemohla ovlivnit dopování určitého sportovce, kterého chytili. Když se podívám do historie, nevybavím si jediný případ, kdy by se federace stavěla k případu takhle: OK, my jsme tomuhle sportovci něco dávali, nebo jsme mu dopomáhali. Nevzpomínám si ani, že by sportovec řekl, že ho federace k něčemu tlačila.

Myslíte, že se to pravidlo dá jednoduše zneužít?

Vidím to tak, že stačí, když přijde sportovec a řekne: Podívejte se, já jsem si to doma dělal v obýváku sám a nikomu jsem o tom neřekl, protože by mě vyhodili z reprezentace. V tu chvíli biatlonová federace ty sankce použít nemusí. A proto je vidím jako naprosto neefektivní.

Co dalšího se vám na nových pravidlech nelíbí?

Odebírání kvót je navázáno na dvanáctiměsíční interval, který tam dali pro vícenásobné porušení antidopingových pravidel. To vlastně znamená, že se biatlonová federace domnívá, že mít jednoho nadopovaného sportovce v rámci národní federace během 365 dní je v pořádku. Vážně z toho nejsem moc pozitivně naladěný, nemám z toho radost, ale už bych to nerozpitvával.

Myslíte, že to půjde jen tak dostat z hlavy?

To nevím. Je to věc, která mě užírá, a já nejsem typ člověka, který by to zvládl hodit za hlavu.

Jak jste vlastně zvládal si psychicky odpočinout a na celou kauzu nemyslet během přípravy na olympijskou sezonu?

Dal jsem si od celého případu delší dobu pohov, až na podzim jsem ho zase začal trochu řešit. Ale snažil jsem se během přípravy na kauzu moc nemyslet, tak snad jsem si odpočal.

Pátého a šestého prosince je na programu zasedání výkonného výboru Mezinárodního olympijského výboru. Bude se na něm rozhodovat o účasti ruských sportovců na olympiádě v Pchjongčchangu. Budete ho sledovat?

Určitě budu. Je to pro mě zajímavá věc a další střípek do celé té mozaiky.

Do té patří i závěr Světového poháru, který má obstarat ruská Tjumeň. Už jste se s tím smířil?

Těžko říct. Hodně věcí se ještě může změnit. Rusko zatím finále Světového poháru má, ale Světová antidopingová agentura WADA znovu neuznala RUSADA (ruskou antidopingovou agenturu), takže vlastně pokračuje situace, kdy v Rusku nefunguje antidopingový systém. To je docela velký škraloup a problém. Teď je otázkou, jak se na to budou dívat funkcionáři a jaká bude politika.