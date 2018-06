Hokejové dresy bez státního znaku? Doby, kdy se muselo vše líbit, jsou pryč, hájí novinku šéf svazu

PRAHA Nová podoba dresů české hokejové reprezentace vyvolala vášnivou diskuzi. Nespokojenost s nimi vyjádřili nejen fanoušci, ale i někteří hráči. Šéf tuzemského hokeje Tomáš Král v rozhovoru pro Lidovky.cz přiznává, že očekával méně negativních ohlasů. S kontroverzí ale prý počítal.

Nový vizuál Českého hokeje Vedle nového oficiálního názvu Český hokej a nového loga, se výrazné obměny dočkaly i reprezentační dresy. Velký státní znak na hrudi nahradil právě nové logo lva. „Hříva lva má šest cípů, což je počet hráčů jednoho týmu na ledě. Nechybí motiv puku, který má lev v tlamě - puk je pevně spjat se lvem, stejně jako hokej s Českou republikou,“ komentoval Tadeáš Drahorád z agentury Go4Gold, která se na změně identity podílela.

Český hokej si zároveň nechal vyvinout unikátní písmo „hokejista“, které bude používat. V nových dresech reprezentace poprvé nastoupí 8. listopadu, kdy se v Praze utká se Švédskem v rámci turnaje Karjala.

Český svaz ledního hokeje (ČSLH) změnil svou tvář při příležitosti 110 let od svého založení. Ke změně jej mimo jiné donutily i okolnosti spojené s užíváním velké státního znaku na reprezentačních dresech. Hokejisté jej sice měli bezplatně propůjčený, nemohli ho však právně chránit a dále s ním pracovat, neboť jim to zákon neumožňuje.

Ve skutečnosti to znamená, že kdokoliv, kdo si udělal kopii dresů, je mohl následně prodávat, aniž by se svaz mohl bránit. Nová, vlastní identita, toto zaručuje. Oproti velkému státní znaku bude logo navíc možné používat na propagačních předmětech, což s sebou nese přísun dalších financí do svazové pokladny.

„Státní znak nepoužívá nikdo z hokejových svazů. Každý má své logo,“ podotýká prezident ČSLH Tomáš Král.



Lidovky.cz: Nová vizuální identita ČSLH a s tím spojené nové reprezentační dresy, vyvolaly řadu reakcí. Osobně mám pocit, že převažují spíše negativní. Překvapilo vás to?

Počítali jsme s tím, že to bude pro lidi něco nového. Reakce jsou celkem očekávané. Ačkoliv osobně jsem si myslel, že těch negativních – pokud jde o názory z diskuzí -, bude trochu méně. Mně třeba se to velmi líbí. A nejsem sám, mám spoustu pozitivních reakcí. Je to velká změna. Důvody, proč jsme k ní přistoupili, jsme popsali už několikrát. Takto to prostě je. S tím, že to bude kontroverzní, jsme počítali.



Šéf hokejového svazu Tomáš Král.

Lidovky.cz: Jak nahlížíte na kritiku ze strany některých samotných hráčů? Brankář Ondřej Pavelec je označil za ostudu, nelíbí se ani útočníkovi Davidu Pastrňákovi.

Myslím, že je to legitimní. Ne každému se musí vše líbit. Ondrovi Pavelcovi a Davidu Pastrňákovi se to nelíbí, ale zase Martinu Nečasovi, Petru Nedvědovi nebo Patriku Eliášovi se to líbí. Je to v pořádku. Doufám, že doby, kdy se muselo vše líbit jsou pryč.

Reakce brankáře Ondřeje Pavelce.

Lidovky.cz: O dodatečných úpravách tedy neuvažujete?

To vůbec nepředpokládám.

Lidovky.cz: Řada lidí se pozastavuje nad tím, proč je název země pod logem na dresech vyveden v anglickém jazyce, zatímco většina ostatních národních týmů tak má v rodné řeči. Neprodávala by se značka lépe přes nový oficiální název Český hokej?

Můžeme použít jak českou, tak anglickou verzi. Záleží, kterých akcí se budeme zúčastňovat. Že zrovna na předávání dresů to bylo zrovna Czech Republic, nic neznamená. Když budeme chtít použít Česká republika, použijeme to. Možností je několik.

Lidovky.cz: Ozývají se také hlasy, že nové logo diskriminuje Moravu a Slezsko, neboť nezahrnuje orlici, která tato dvě území reprezentuje na státním znaku. Co na to říkáte?

Není to pravda. Vycházíme historicky z českého lva, který je znakem České republiky. Vůbec to s nějakým pomíjením či snad nerespektováním Moravy a Slezska nemá žádnou souvislost. To jsou pouze spekulace.