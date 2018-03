Nová verze hymny budí rozpaky. Nelíbí se některým sportovcům, kritizuje ji i Janek Ledecký

Praha Středeční odhalení nové verze státní hymny vyvolalo v Česku velkou diskuzi. Podle Českého olympijského výboru je současná hymna unylá, pomalá a krátká, proto je třeba změna. Nová verze od skladatele Miloše Boka však vzbudila spíše rozpaky.

„Mým cílem bylo připravit sebevědomější a slavnostnější verzi. Změny doznala hymna po stránce harmonické i instrumentační,“ říkal Miloš Bok po středečním odhalení.

Vytvořil celkem tři nahrávky, instrumentální verzi, vokální verzi a verzi s dvěma slokami. Vznikly v historických prostorách Smetanovy síně Obecního domu, nahrál je Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK a nazpíval Kühnův smíšený sbor.

Nad novou verzí však vyvstávají spíše další otázky. Část lidí nechápe, že nějaká druhá sloka už dávno od roku 1930 existuje a nechce jí vůbec akceptovat. Dalším se zase nelíbí zpracování. Zklamaní byli i hudebníci, kteří ji považují za složitou a pro uši bežných lidí těžko stravitelnou. A co je nejdůležitější, nijak zvlášť nadšení nejsou ani samotní sportovci.

Bývalý skokan na lyžích a nyní poslanec za ODS Jakub Janda poslal předsedovi ČOV Jiřímu Kejvalovi dokonce otevřený dopis.

„Úkolem a posláním Českého olympijského výboru je pečovat o olympijskou myšlenku a dbát o rozvoj českého sportu. Namísto toho tady vidíme aktivity, jako je nějaké neaktuální otevírání debat o státních symbolech.“ hodnotí poslanec Janda krok Jiřího Kejvala.

„Nechci ani domýšlet, kolik peněz bylo na tuto aktivitu vynaloženo. Namísto toho, aby tyto peníze šly do rozvoje sportu, zejména mládežnického, tak se utratily za naprosté zbytečnosti. To jsou peníze, které zase někdo sebral dětem. Je potřeba to říkat nahlas, protože tohle je ostuda a podobné aktivity dělají českému sportu medvědí službu.“ dodává Jakub Janda.

Janda je přesvědčen, že po výsledcích české reprezentace na poslední olympiádě by se pozornost Českého olympijského výboru měla zaměřovat na rozvoj sportovního prostředí a koncepční přípravu sportovců. „Jiřímu Kejvalovi tímto vzkazuji: Věnujte se rozvoji sportu, a ne modernizaci státních symbolů. Není to vaším úkolem.“

Lehce pozitivnější přístup zvolil střelec David Kostelecký. „To triumfální pojetí se mi celkem líbí. Oproti ostatním národům byla naše hymna dost umírněná. Nevím však, jestli tato verze je úplně ideální. Navíc přesvědčit lidi o změně bude hodně složité,“ říká zlatý olympijský medailista z Pekingu.

Definitivně přesvědčen není ani bývalý kanoista a nyní sportovní ředitel Českého olympijského výboru Martin Doktor.

„Musím přiznat, že před několika dny jsem si všechny verze pustil na počítači pouze s malými repráky. Tehdy mě to příliš neoslovilo. Tady v rozhlase už jsem z toho měl zcela jiný pocit. Osobně bych šel asi ještě dál. Udělal bych to ještě rychlejší. Ale záleží také, jak k tomu přistoupí fanoušci, chceme, aby i oni byli s novu verzí spokojení,“ váhá Doktor.



Navíc si sám není jistý, jestli se druhá sloka vůbec bude využívat.

„Nevím jestli tomu pomůže druhá sloka, ale myslím, že by tomu pomohlo svěžejší tempo. Jestli se to bude zpívat, těžko říct. To druhou slokou je ta písnička je kompletní,“ dodal.



Kriticky se vyjádřil otec nejúspěšnější české sportovkyně z her v Pchjongčchangu Ester Ledecké, zpěvák Janek Ledecký.

„Ta nová aranž působí jako kdyby to hrál orchestr a sbor, kteří o sobě vzájemně nemají ani tušení a do toho si občas hystericky přisadí nějaký sólista. Věřím, že původní záměr ČOV byl myšlen dobře. Ale ten výsledek se fakt nepovedl,“ píše hudebník na svém oficiálním profilu.



A je to tady. Nedělají si prdel. Myslí to smrtelně vážně.

Ta nová aranž působí jako kdyby to hrál orchestr a sbor, kteří o sobě vzájemně nemají ani tušení a do toho si občas hystericky přisadí nějaký sólista. Věřím, že původní záměr ČOV byl myšlen dobře. Ale ten výsledek se fakt nepovedl. My, co naši hymnu známe, máme rádi a umíme jí, ještě máme šanci tam tu melodii vystopovat. Ale pro někoho, kdo se s ní setká poprvé, je to v podstatě nemožné.

Ale na druhou stranu si užijeme spoustu legrace. Až budou hokejisti zpívat "duše útlé v těle čilém".

Jeden z ostřejších komentářů si neodpustil paralympionik Jan Povýšil. Jeden z nejúspěšnějších českých sportovcům s hendikepem dokonce v žertu zvažuje, že by schválně končil druhý a horší, aby hymnu nemusel slyšet.



Šéf olympijského výboru i autor návrhy hájí

Takové reakce zjevně Český olympijský výbor nečekal. Předseda ČOV Jiří Kejval však nové verze hymny brání. „Naším cílem není měnit zákon nebo někomu něco nařizovat. Chceme otevřít diskusi, přijít s novým pohledem na věc. Při sportu se přeci hymna hraje jednoznačně nejčastěji,“ uvedl Kejval.

Dodal, že by rád, kdyby se diskuse účastnili odborníci na hudbu, historii, sportovci, ale nikoli politici, alespoň ne v první fázi. Je to záležitost deseti milionů, nejsem přesvědčen, že těch 200 ve sněmovně jsou ti vyvolení, kteří by to měli rozhodovat, uvedl. Předseda České unie sportu, která o změně hymny také uvažuje, Miroslav Jansta ale ve středu tisku uvedl, že naopak za poslanci chce jít a ukázat jim, jak lidé na nové varianty hymny reagují.

Olympijský výbor také jako důvod návrhu nové hymny uvedl úvahu o tom, zda by neměla být sebevědomější či zda by neměla mít opět dvě sloky jako před více než sto lety. „Vždyť odpověď na otázku Kde domov můj přichází až v posledním verši druhé sloky,“ uvedl Kejval. Zatímco na jisté archaismy v první sloce jsou lidé zvyklí, text druhé sloky „V kraji znáš-li Bohu milém, duše útlé v těle čilém,“ může pro mnohé působit poněkud zastarale, zaznělo také ve středu mezi účastníky tiskové konference.

Autor nových verzí hymny svůj výtvor také brání. „Melodie je dodržena od začátku až do konce, věřím ve svou uměleckou práci, myslím, že je z toho patrné, že je to hymna,“ prohlásil Bok.