Nová role Ščasného? Mohl by se stát sportovním ředitelem ve Spartě

Novým sportovním ředitelem fotbalové Sparty by se měl podle informací serveru iSport.cz stát Zdeněk Ščasný, který naposledy působil jako trenér právě v letenském celku. Loni v září byl však kvůli špatným výsledkům odvolán. Ščasný, jenž se momentálně zotavuje po operaci kyčle, se k údajnému jednání se Spartou nevyjádřil.

Pozice sportovního ředitele ve Spartě byla od léta volná poté, co Tomáš Požár zamířil do oddělení skautingu. Právě on spolu s Davidem Holoubkem vedli Pražany po Ščasného odvolání. Následně na Letnou zamířil Petr Rada a po něm se týmu v létě ujal současný kouč Andrea Stramaccioni.

Italský kouč přivedl do Sparty 11 posil včetně Jonathana Biabianyho z Interu Milán nebo Tala Ben Chaima, ze kterého udělal nejdražšího hráče české ligy. Ani jeden se však neprosadil a týmu po podzimní části týmu patří až pátá příčka se ztrátou 18 bodů na vedoucí Plzeň. Od čtvrtého Liberce, který drží poslední pohárovou příčku, dělí Spartu dva body.

Šedesátiletý Ščasný kromě Sparty vedl Teplice, Žižkov nebo Mladou Boleslav. Za sebou má také angažmá v OFI Kréta, Panathinaikosu a Debrecínu.