Nová hvězda světového fotbalu. Zapomeňte na Ronalda a Messiho, je zde Kane!

PRAHA Zapomeňte na malého štírka Lionela Messiho z Barcelony, nebo sebestředného Cristiana Ronalda z Realu Madrid. Fotbalovým kanonýrům v roce 2017 vládne vytáhlý čarostřelec z Tottenhamu.

Do ligového souboje proti Southamptonu vstupoval na Štěpána s 53 góly na svém kontě. Kapitán argentinské reprezentace jich měl v tu chvíli 54. Stačilo 39 minut, aby vedl Tottenham 2:0 a u jména Kane svítilo 55 tref za posledních dvanáct měsíců.



Útočník Tottenhamu následně přidal při výhře 5:2 ještě jednu trefu a rok 2017 zakončí s 56 góly v 52 soutěžních duelech.



To ale nebyl jediný milník, který ve Wembley překonal. Dvaadvacet let se během kalendářního roku v Premier League nikdo netrefil víckrát než legendární Alan Shearer za Blackburn.

Harry Kane miluje výzvy:

Jeho 36 gólů nepřekonala taková esa jako Didier Drogba, Ruud van Nistelrooy, Thierry Henry či Robin van Persie. Posledně dva jmenovaní byli nejblíže, zastavili se na cifrách 34, respektive 35 branek.

Kane jich má nyní na kontě 39. „Jsem rád, že můj rekord překonal právě on,“ napsal o den později ve svém sloupku pro The Sun sám Shearer.

„Dostat se do stejné věty jako Messi a Shearer je už samo o sobě úžasné. Stejně jako do srovnání s Messim a Ronaldem. Ti dva vládnou fotbalu tak dlouho. Už jen to, že mne s nimi někdo srovnává, je skvělý pocit,“ usmíval se před novináři Kane.

Góly Kaneho v loňské sezoně:

Skromnost? Možná na první pohled. Jinak ale tenhle rodák z Walthamstow vzdáleného jen sedm kilometrů od White Hart Lane, stadionu Tottenhamu, dělá čest znamení, ve kterém se narodil - tedy lvu.

„Čím mne zaujal? Svým neuvěřitelným sebevědomím. Byl velmi rozhodný, vždy věděl, co chce,“ řekl pro web The Telegraph před třemi lety na Kaneho adresu Les Ferdinand, bývalý trenér juniorky „Spurs“. Právě tehdy se o něm začalo mluvit jako o velkém talentu nejen ostrovního fotbalu.

Arsenal ho nechtěl

„Vzpomínám si, jak jsem v létě kamarádům říkal, že by mne nepřekvapilo, kdyby se již v tomto roce stal naším útočníkem číslo 1,“ přidal ve stejném článku blogger Tottenhamu Chris Miller.

HARRY KANE (statistiky kanonýra Tottenhamu v roce 2017) V Premier League vstřelil celkem 39 branek.

22 gólů zaznamenal pravou nohou, 13 levou, 4 hlavou.

V první půli se trefil 19krát, ve druhé 20krát. Doma nasázel 20 branek, venku 19.

Nejvíce - 5 branek - vstřelil Stoke a Leicesteru.

Nejvíce - 8 branek - vstřelil v květnu a prosinci.

31 gólů zaznamenal z pokutového území, osmi z vně vápna.

Ve všech soutěžích se trefil 56krát v 52 duelech. Lionel Messi nasázel 54 branek v 64 duelech. Argentinec je držitelem kalendářního gólového rekordu s 91 brankami z roku 2012.

Celkem v roce 2017 zaznamenal osm hattricků (z toho jednou čtyři branky). Šestkrát v Premier League, jednou v Lize mistrů a jednou v FA Cupu.

Kane vstřelil v dresu Tottenhamu už 96 ligových branek. Na týmového rekordmana Teddyho Sheringhama mu schází tři góly

Přátelé ho měli za blázna, vždyť do Londýna přišel o rok dříve za velké peníze Španěl Robert Soldado, který za 101 ligových zápasů nasázel za Valencii 59 branek.

Jenže Kane zakončil sezonu 2014/2015 s 21 ligovými góly a fanoušci měli novou modlu. Soldado? Ten se trefil jen jednou a vrátil se zpět do své vlasti.

Už v kalendářním roce 2015 Kane nastřílel 27 branek, v posledních dvou sezonách ovládl tabulku střelců soutěže.

Kdo by to byl řekl do kluka, který v osmi letech zamířil do akademie Arsenalu, odkud se po roce pakoval. Stejně jako z té ve Watfordu. Až když v jedenácti přišel na White Hart Lane, do týmu, kterému fandí celá rodina, už nikam nemusel.

„V patnácti byl ještě trochu těžkopádný, hrál v záloze, byť slibný technik,“ zaznělo na adresu Kana před třemi lety mimo jiné z Millerových úst.

Uběhlo necelých deset let a díky pracovitosti a také sebevědomí se o tomto „těžkopádném technikovi“ mluví jako o možném nástupci Ronalda a Messiho. A nejen v anketě Zlatý míč, které toto duo dominuje už deset let.

„Tottenham by si měl dát pozor. Vábení z Realu, nebo Barcelony určitě přijde. Neříkám, že v létě odejde, ale určitě projeví zájem, tomu věřte,“ napsal na závěr svého včerejšího sloupku Shearer.