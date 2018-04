Nosorožec, Mona Lisa nebo ucho. Kostýmy na londýnském maratonu nechyběly i přes zákaz

Londýnský maraton: Londýnský maraton: Muži: 1. Kipchoge (Keňa) 2:04:17, 2. Kitata (Et.) 2:04:49, 3. Farah (Brit.) 2:06:21, 4. Kirui 2:07:07, 5. Karoki (oba Keňa) 2:08:34, 6. Bekele (Et.) 2:08:53. Ženy: 1. Cheruiyotová 2:18:31, 2. Kosgeiová (obě Keňa) 2:20:13, 3. Bekeleová (Et.) 2:21:30, 4. Cheronová 2:24:10, 5. Keitanyová (obě Keňa) 2:24:27, 6. Chelimová (Bahr.) 2:26:03.