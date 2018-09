Nízká pokuta pro Serenu je výsměch. Vždyť dřív vyhrožovala sudí smrtí, zlobí se Strýcová

PRAHA Sama patří na kurtu mezi nejimpulzivnější tenistky na okruhu. Chování Sereny Williamsové ve finále US Open však Barbora Strýcová ostře odsoudila.

„Rozhodčí to odřídil naprosto v pořádku, jediný, kdo to nezvládl byla Serena. Když prohrává, neunese to, pamatuju si, jak v zápase s Clijstersovou vyhrožovala čárové sudí, že ji zabije,“ řekla dvaatřicetiletá tenistka pro Lidovky.cz.

Báro, dokážete se vcítit do toho, co předvedla Serena Williamsová?

Absolutně ne. Vždyť vyhrožovala sudímu a říkala o něm, že je zloděj. Mohli a podle mě i měli ji diskvalifikovat. Ramos má spoustu zkušeností, je výborný, udělal jen to, co musel. Serenu absolutně nechápu.

Co ale říkáte na to, že jej obvinila ze sexismu a zastal se jí i šéf ženského tenisu Steve Simon?

Ta se asi zbláznila, jakej sexismus? To, že se za ní postavil šéf tenisu, považuju za obrovskej skandál. Navíc ta trapná pokuta 17 tisíc dolarů, to je výsměch.



Nejsou zvláštní slova o sexismu i kvůli tomu, že nejvíc utrpěla žena - vítězka Naomi Ósakaová?

Naomi je mi líto, je to ještě dítě, puberťák a místo toho, aby si to užila se vším všudy, Serena ji všechnu pozornost vezme. Kdybych byla na místě Naomi, taky bych se rozbrečela.

Po zápase se hodně probíral nepovolené koučování ze strany trenéra Williamsové Patricka Mouratogloua. Jaký na něj máte názor vy?

Nechápu, že je koučing povolený jen někde. Ať to zruší úplně, nebo to nechají všude. Kdyby to bylo na mě, zrušila bych to úplně, nejsem toho příznivcem.